Un nouvel atelier de maroquinerie de luxe en projet dans la Drôme, à Charmes-sur-l'Herbasse

Les ateliers de maroquinerie de luxe n'en finissent plus de fleurir en Drôme Ardèche. En janvier, on apprenait que le groupe Algo, sous-traitant de la marque de luxe Goyard, projetait d'installer deux usines et plus de 900 emplois à Albon et Châteauneuf-sur Isère.

Un terrain de 5 hectares, un atelier de 6 000 m²

Le groupe Vuitton veut lui construire un nouvel atelier, à Charmes-sur-l'Herbasse. Les habitants étaient conviés à une réunion publique lundi soir.

Un terrain de 5 hectares a été repéré pour accueillir l'atelier de maroquinerie. Il faut réviser le Plan Local d'Urbanisme de Charmes- sur-l'Herbasse, connecter le terrain aux réseaux fibre, eau, électricité, et dérouler tout un processus administratif.

Entre 200 et 250 emplois

L'atelier en soi sera un bâtiment de 6 000 m², avec de grandes façades vitrées pour faire rentrer la lumière et permettre le travail de précision. Le bâtiment se veut écologique.

L'idée est de démarrer les travaux à l'automne 2020 pour une ouverture de l'atelier à l'été 2021. Il générera entre 200 et 250 emplois sur site.

Le monde du luxe est un monde assez secret mais on estime que LVMH représente déjà plus de 2500 emplois directs et indirects dans le Nord Drôme.