Courir s'agrandit dans un nouvel entrepôt moderne à Châteauroux

Le groupe Courir a toujours été présent à Châteauroux. Mais depuis le mois d'avril, la transition a été faite entre l'ancien entrepôt et le nouvel, tout neuf, à Montierchaume. L'entreprise fêtera ses vingt ans d'ancienneté dans un an. Avec 18 000 m2, le groupe veut continuer d'étendre son commerce dans toute l'Europe.

"C'est le seul entrepôt européen qu'on ait", raconte Pierre Chambaudrie, Président de Courir. "En fait, c'est son entrepôt tout court, ici, à Châteauroux. On avait besoin d'un entrepôt adapté à notre croissance parce que on est sur une croissance extrêmement forte." Depuis l'entrepôt de Châteauroux, ce sont les 312 magasins en France et en Europe du groupe qui sont approvisionnés. C'est aussi d'ici que les commandes passées en ligne sont envoyées. 80 000 pièces par jour en moyenne, et ça peut aller jusqu'à 200 000.

Efficacité et rapidité

Avec son partenaire ID Logistic, le groupe veut gagner en efficacité face à une demande croissante. Pour ça, l'entrepôt a été en partie robotisé. Il y a des "miniload", comprenez des étagères de plusieurs mètres de hauteur, entièrement automatisées. Dans l'entrepôt, des tapis roulants traversent tout le site pour acheminer les produits de leur réception à l'expédition. Une amélioration concrète pour les salariés, comme l'explique Marion Riffard, directrice de la chaîne d'approvisionnement du groupe Courir, "nos collaborateurs faisaient 15km dans l'ancien entrepôt, maintenant c'est 2 ou 3..."

Avec des tapis roulants traversant tout l'entrepôt, les cartons vont aux salariés et non pas l'inverse. Du temps et de l'énergie sont économisés © Radio France - Laurette Puaud

Car le cœur de l'entreprise Courir est bien ici, elle détaille, "on va réceptionner la marchandise de nos fournisseurs, donc les principales marques de sneakers. On les stocks, on les gère, on les prépare et on les envoie soit à nos clients e-commerce, soit à nos magasins." Un lieu aussi moderne pour être efficace continue Marion Riffard, "on gagne énormément de temps. Les magasins sont livrés donc plus vite sur les produits les plus importants, les meilleures ventes. Nos clients e-commerce sont livrés plus rapidement de leurs commandes également."

Une aubaine pour l'emploi

L'ancien entrepôt, également à Châteauroux, comptait 170 salariés. Ils ont tous repris leur travail ici. Thierry Guillet, responsable du site ID logistique, le partenaire de Courir, s'est adapté à la taille de l'entrepôt, mais aussi à la croissance de l'entreprise, "une trentaine d'embauches a été réalisée depuis l'ouverture de ce nouveau site. Il en reste encore une trentaine à faire." Et l'entreprise emploie aussi des intérimaires, pour les périodes de forte demande, comme la rentrée scolaire, le Black Friday ou Noël.

Ce nouveaux bâtiment s'inscrit aussi dans sa durabilité. Des panneaux solaires et des LED ont été installés. Le bâtiment a la certification BREEAM "very good", s'inscrivant dans une démarche environnemental et de sobriété énergétique. Les marchandises sont toujours acheminées par camion, mais chaque espace est optimisé pour tenter de réduire l'impact carbone.