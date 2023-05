Un nouvel avis d'évacuation pour le squat "cinq étoiles" de La Pardieu à Clermont-Ferrand

"Nous sommes dans la stupéfaction", s'indigne Françoise Catinaud du collectif citoyen 63. Il y a deux semaines, les membres du collectif ont reçu un mail de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ils doivent quitter le squat "cinq étoiles" de La Pardieu à Clermont-Ferrand. Pourtant, cet avis d'évacuation est émis alors que le collectif, la mairie, le département et l'Etat commençaient à construire ensemble une solution durable pour la trentaine de jeunes qu'accueillent chaque semaine les bénévoles.

Les jeunes apprennent le français et un métier

Un nouveau coup dur pour le collectif qui prend en charge depuis cinq ans déjà des jeunes personnes migrantes qui se disent mineures. Le squat a ouvert en 2017 sur le terrain et dans deux maisons qui appartiennent toujours au groupe Kiabi. Depuis, les jeunes arrivent puis repartent. Ce jeudi 4 mai, ils étaient 26, parfois les effectifs de jeunes garçons hébergés peuvent grimper jusqu'à 35.

"Ils disent qu'ils sont mineurs, mais la justice estime qu'ils sont majeurs. Tous les jeunes qui arrivent au squat ont entamé une procédure de recours auprès du dispositif départemental, d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés du Puy-de-Dôme", explique Grégoire Cochetel, retraité et bénévole à (presque) plein temps du collectif.

Les jeunes, grâce aux bénévoles et à leurs partenaires, bénéficient d'un apprentissage de langue française, certains ont même commencé des cursus de CAP au lycée professionnel. "Ils se soucient de nous, de notre santé, de notre éducation. C'est une famille", souligne Aboubacar. Il dit avoir 16 ans et est arrivé au squat il y a trois mois. Même discours pour Simplice qui vient du Cameroun. Il est en train d'aider une bénévole à charger sa voiture de caisses vides. "Les aider, c'est leur montrer mon affection et les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous", raconte-t-il.

Une routine s'est installée entre ces jeunes et les bénévoles. "Leur quotidien se résume à une scolarisation pour tous, mais c'est aussi le quotidien d'une maison familiale avec des repas à préparer, du ménage à faire", insiste Françoise Catinaud.

"On ne sait pas où aller."

Alors quand Aboubacar apprend qu'ils vont devoir quitter les lieux, il panique. "On sait ce qu'on a traversé avant d'arriver ici, on a déjà vécu dans la rue alors on sait que ce sont des moments difficiles", s'inquiète-t-il. Il ajoute : "C'est très dur d'apprendre qu'on va devoir partir mais on ne sait pas où aller."

Les membres du collectif sont préoccupés eux aussi. "Nous nous opposerons à un départ des jeunes sans solution de relogement pérenne, ni la certitude d'un accompagnement professionnel", assure Grégoire Cochetel. Les bénévoles sont conscients d'occuper ce lieu illégalement, ils ont par ailleurs été condamnés par le tribunal en 2018. Mais ils s'indignent qu'aucune solution de relogement à long terme n'ait été proposée. "La préfecture nous explique qu'il faudra appeler le 115 ou faire une demande de place dans un hébergement d'urgence. Mais nous savons que tous ces services sont saturés", détaille Françoise Catinaud.

Les bénévoles réclament donc de poursuivre le projet qui était en cours d'élaboration. En attendant, des fonctionnaires sont déjà venus identifier les jeunes présents sur le site et ils devraient revenir pour "établir, en fonction des situations individuelles, des propositions de relogement ou des dispositifs d'accompagnement de droit commun". Mais aucune date exacte d'évacuation n'a été annoncée par la préfecture.