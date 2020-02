Un nouvel entrepôt de 9 000 m² pour l'entreprise valentinoise C'pro

L'entreprise valentinoise C'pro, spécialisée dans la location de matériels d'impression et de stockage de données, va construire un entrepôt de 9 000 m² dans le sud de Valence. La société va y créer un centre de seconde vie pour recycler et reconditionner du vieux matériel.

Valence, France

L'entreprise valentinoise C'Pro a posé la première pierre d'un nouvel entrepôt ce lundi 10 février. La société, spécialisée dans la location de matériels d'impression aux entreprise et dans le stockage de données informatiques, va s'implanter dans la zone de la Motte au sud de Valence, avec un entrepôt de 9 000 m².

"Il y aura une base logistique, explique Erwan Monot, le secrétaire général du groupe C'Pro. Nous voulons aussi créer un centre de seconde vie pour les appareils usagers." Le but : reconditionner des imprimantes, des photocopieurs usagés par les clients de l'entreprise partout en France pour les revendre sur le marché de l'occasion. C'Pro veut aussi recycler les pièces détachées des machines et les cartouches d'encre. "À terme, tous les ans, nous voulons reconditionner 6 000 machines par an. Nous souhaitons également donner une seconde vie à 20 000 pièces détachées et enfin nous souhaitons récupérer 5 000 cartouches d'encre usagées."

Allier économie et écologie

"Nous croyons beaucoup à l'écologie, qui rime avec économie", complète Pieric Brenier, le PDG de C'Pro. L'entreprise va dépenser 5 millions d'euros pour financer le projet. "Ce projet devrait avoir un retour sur investissement proche de zéro, explique la patron. Pas question de gagner des centaines de milliers d'euros avec ce projet. Nous pensons arriver à l'équilibre."

Le bâtiment devrait aussi être respectueux de l'environnement. Des panneaux photovoltaïques devraient être installés sur la toiture du bâtiment pour le rendre autonome en énergie. L'entreprise veut aussi mettre en place un système de tri des déchets pour 18 matières différentes.