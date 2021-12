Un nouvel entrepôt pour les associations qui luttent contre la précarité dans l'Hérault

Un entrepôt de 200m2 a été inauguré ce mardi à Vailhauquès près de la caserne des pompiers. Il servira de lieu de stockage aux associations héraultaises qui luttent contre la précarité et qui sont souvent en manque d'espace. Une initiative qui crée un écosystème vertueux.

Le manque de place est l'un des problèmes récurrents des associations qui luttent contre la précarité. Désormais, une solution existe : un nouvel entrepôt a été inaugurée à Vailhauquès dans l'Hérault ce mardi. Il servira de lieu de stockage aux associations partenaires comme l'association d'entraide et de reclassement social (AERS) qui chapeaute le projet, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou le Mouvement du Nid.

Cette plateforme de logistique mutualisée de 200 mètres carrés, c'est du luxe selon Véronique Tirode, directrice de l'AERS : "Je me souviens qu'on stockait des palettes de papier toilette dans des salles de bains de bénévoles, c'était limite !, sourie-t-elle. Beaucoup de petites associations rencontrent ce genre de difficultés donc là, on est vraiment très contents."

Entreposer, stocker mais aussi acheter ensemble et donc acheter moins cher !

Véronique Tirode explique : "Auparavant, les petites associations n'avaient ni les moyens ni les capacités de stockage d'acheter des invendus en très grande quantité à des agences de dons, comme l'Agence du Don en Nature qui est un de nos partenaires sur ce projet. C'était impossible, désormais en achetant ensemble, on a la place et l'argent pour le faire." La seule limite imposée, c'est que l'entrepôt ne peut pas stocker de produits alimentaires.

L'entrepôt tout neuf fait 200 mètres carrés. © Radio France - Juliette Pierron

L'entrepôt de 200 mètres carrés a été aménagé avec des racks, du matériel pour déplacer des palettes et un logiciel de logistique. Sur le site, il y aura un salarié et un apprenti. Le tout, loyer compris, est financé par le plan France relance à hauteur de 85% sur un budget de 330 000 euros.

Des premières commandes sont déjà entreposées, notamment celle de l'association La Bulle - Douche Nomade, qui gère un camion-douche pour les personnes SDF. Sarah Le Goff est une des fondatrices de l'association : "On a commandé une douzaine de cartons avec des kits d'hygiène : brosse à dent, dentifrice, shampoings, gels douches… et _tout cela va être réparti entre une dizaine d'associations_, entre celles qui font les maraudes, celles qui font les accueils de jour etc."

Elle l'affirme, pour son association, le coup est moindre et le lien social est renforcé.

Enfin, la loi anti-gaspillage qui doit passer le 1er janvier 2022 interdit la destruction des invendus non-alimentaires. Véronique Tirode espère que cette nouvelle mesure ira dans le sens de sa plateforme et que les entreprises seront plus enclines à donner aux associations.