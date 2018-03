Rennes, France

Ambiance frisquette ce mardi matin à la piscine Bréquigny de Rennes. A peine cinq degrés en extérieur. Pour se réchauffer, il fallait aller... dans l'eau : 28,3 degrés pour la température du tout nouveau bassin nordique, fraîchement inauguré par la maire de Rennes, Nathalie Appéré, son premier adjoint Sébastien Sémeril et son adjoint aux sports Yvon Léziart. Les travaux, commencés en mars 2017, ont donc duré un an.

"Une fois dedans, c'est très agréable"

La piscine de Bréquigny offre désormais 18 lignes d'eau de 50 mètres (8 en intérieur et 10 en extérieur) et de nouveaux aménagements, en particulier la création d'une aire aqualudique de 150 m2 pour les enfants, une aire de pique-nique et des vestiaires, douches et espaces beauté restructurés et mis aux normes d'accessibilité. Premières impressions de nageurs : "On ne sent même pas qu'il fait froid dehors - On l'attendait avec impatience pour nager - Il ne fait pas chaud quand on traverse les dix mètres qui séparent le bassin intérieur du bassin extérieur, mais une fois que l'on est dedans, c'est très agréable".

Les impressions des premiers nageurs Copier

La piscine Bréquigny de Rennes accueillera les championnats de France élites en 2019 © Radio France - Céline Guétaz

Les France élites en 2019

Avec l'ouverture de ce bassin nordique, la ville de Rennes estime que la fréquentation de la piscine Bréquigny passera de 330 000 usagers par an à 570 000. La piscine de Rennes est également devenue le deuxième équipement de France par son espace de nage après Chartres. Les meilleurs nageurs français auront très vite l'occasion de tester ces nouvelles installations puisque Rennes et Bréquigny accueilleront les championnats de France Élites de natation au printemps 2019. Des portes ouvertes sont également programmées du 21 au 23 avril cette année.