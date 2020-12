Un nouvel hôtel en construction sur le port de Brest

"C'est un bâtiment qui s'intègre parfaitement dans le paysage, avec une touche de modernité" estime Alexis Dagorn, le PDG de Mur-murs, qui a dévoilé mardi 1er décembre son projet d'hôtel déjà en construction sur le port de commerce de Brest. Le promoteur brestois, ex-Immobilière du Haut Léon, s'est allié avec Kérim Promotion pour imaginer le Foil.

Cet ensemble de quatre étages s'élèvera dès l'année prochaine au 325 rue de l'Élorn, à la place de l'ancien garage Relais de l'Iroise. Il se composera d'un hôtel trois étoiles de 70 chambres et d'un plateau de bureaux de 550 m² au dernier étage. D'après nos informations, l'exploitant sera la chaîne hôtelière Ibis (Groupe Accor).

L'hôtel sera implanté sur cette parcelle occupée pendant plusieurs décennies par un garage auto (ici en avril 2019). - Google Maps

Une vingtaine d'entreprises locales vont travailler sur ce chantier de plus de 3 millions d'euros. La livraison est prévue pour début décembre 2021.

Deux autres projets hôteliers attendus

"Il y a un déficit d'offre hôtelière sur le port, de part sa dynamisation qui augmente chaque année" constate Alexis Dagorn. Qui n'est pas sans savoir que d'autres projets sont en cours. Face à la Carène, le chantier du Nouveau Monde vient de débuter. Le promoteur rennais Lamotte doit ériger trois bâtiments : un Campanile de 75 chambres, 60 appartements et plus de 3 300 m² de bureaux et de commerces. Au début du quai Malbert, c'est une résidence appart-hôtel de luxe qui va sortir de terre. Le début des travaux est imminent.

Le port de commerce reste très attractif, confirme le PDG de Mur-murs : "les projets qui émergent et qui émergeront, comme dans quelques années j'espère les ascenseurs qui vont donner du lien entre le quartier de la gare et le port de commerce, vont dans le bon sens. On voit que la population descend vers le port puisqu'il y a aussi une offre de logements qui commence à arriver. On a bon espoir que l'image du port de commerce, avec les nombreux travaux qui sont entrepris, va porter pour les années à venir."

En comptant le prochain agrandissement de l'actuel hôtel Ibis du port (Budget et Styles), le nombre de chambre d'hôtels disponibles sur le port de commerce va doubler d'ici la fin 2021.