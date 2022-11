Une nouvelle cuisine solidaire inaugurée à Orléans La Source

Le rapport annuel sur la pauvreté du Secours Catholique a été publié jeudi dernier. On y apprend que l'association a accueilli 938.000 personnes en France l'an dernier notamment pour l'aide alimentaire. Parmi les bénéficiaires, 48 % ne disposent pas d’un budget suffisant pour se nourrir au quotidien selon le Secours Catholique. Alors l'association multiplie l'ouverture de cuisines solidaires comme celle d'Orléans La Source qui vient d'être entièrement rénovée grâce notamment à l'argent du plan de relance de l'Etat qui bénéficie également aux associations. "Maintenant, nous avons trois salles différentes dans lesquelles nous pouvons discuter plus discrètement avec les personnes que nous accueillons et qui ont parfois des histoires très difficiles à nous raconter" explique Augustin Ako, le responsable de l'équipe du Secours Catholique d'Orléans La Source.

La nouvelle Cuisine Solidaire d'Orléans La Source © Radio France - Vincent Giraldo

Cela faisait déjà cinq ans que des ateliers de cuisine avaient lieu dans le quartier de La Source. Aline, bénévole et qui habite juste au-dessus de la nouvelle cuisine solidaire "se sent vraiment utile lors de ces ateliers, aider les gens cela fait du bien". Un invité spécial était présent lors de cet atelier, le Parisien Damien Duquesne plus connu sous le nom de Chef Damien, restaurateur et cofondateur du site internet à succès 750g. Pour cette inauguration, une invitée ukrainienne était venue également partager une recette.