Un numéro de téléphone unique "urgence Covid" pour venir en aide aux entreprises normandes

Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les différents dispositifs existants. Pour vous accompagner, une dizaine de collaborateurs vous répondent tous les jours de la semaine de 9 heures à 17h30 que vous soyez commerçants, indépendants, industriels ou une société de services. Et, comme le précise le président de la CCI de Normandie, Gilles Treuil, ces personnes vous orientent ensuite "vers les 65 conseillers experts des Chambres de Commerce et d’Industrie de Normandie pour vous renseigner et vous aider dans vos difficultés" et vous aider à connaître, par exemple, le montant des aides auxquelles vous avez droit.

Depuis fin octobre et l'annonce du reconfinement, plus de 600 entreprises ont déjà appelé. Des professionnels majoritairement issus du secteur du commerce (39% des appels), immédiatement suivi par les cafetiers, hôteliers ou restaurateurs (25% des coups de fil).

Une cartographie interactive pour trouver des producteurs ou commerçants près de chez vous

Réactivation également de la cartographie interactive lancée pendant le premier confinement pour recenser les commerces, services et producteurs à côté de chez vous. Ca s’appelle Géo’Local Normandie. En moins d’une semaine, près de 450 établissements se sont inscrits sur la plateforme.

A côté de ce numéro d’urgence, un autre numéro baptisé CCI Prévention a vu le jour, le 02 32 100 900 pour gérer les difficultés à plus long terme. Lancé à la rentrée, ce numéro connait aussi depuis peu une forte hausse du nombre d’appels. Michel Colin, président de la CCI de Caen-Normandie : "nous sommes à 264 appels depuis début septembre, mais nous constatons une forte hausse de 30% depuis la semaine dernière. Et malheureusement, nous pressentons que nous serons appelés de plus en plus." 70% des appels proviennent d'entreprises de 0 à 5 salariés. Là aussi, les commerces, les cafetiers-hôteliers-restaurateurs mais aussi les services aux particuliers arrivent en tête des professions qui aujourd'hui font le plus appel aux service de la CCI.