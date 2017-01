Un objet pour réduire le bruit dans les bureaux : une entreprise briviste présente son innovation à Las Vegas

Orfea Acoustique a été retenu pour présenter Silent Space au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'innovation technologique. Cette solution permet, en quelque sorte, de diminuer le bruit dans les bureaux et d'être moins gêné par le bruit des autres.

C'est une innovation qui commence à séduire de grandes firmes françaises. Et l'entreprise de Brive, qui en est à l'origine, va la présenter au plus grand salon mondial de l'innovation technologique : le CES de Las Vegas, qui se tient à compter de ce jeudi 5 janvier et jusqu'à ce dimanche 8. Un rendez-vous incontournable en matière d'objets connectés pour les grandes marques mais aussi pour des start-up ou des entreprises de taille moyenne. Orfea Acoustique, fondée en 1997 en Corrèze et qui compte aujourd'hui une quarantaine de salariés et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, va présenter là-bas "Silent Space".

Réhausser le bruit de fond pour moins percevoir les pics

Il s'agit d'un objet qui pourrait faire un carton dans les entreprises où en travaille en open-space. Parce qu'il permet d'agir sur le brouhaha souvent constaté dans les grands espaces de travail à cause des conversations et des bruits parasites qui déconcentrent. Pour cela, l'objet génère lui-même "un bruit rose" explique Guillaume Baccon, chargé de développement marketing, dont il détaille l'effet. "Il va permettre de réhausser le niveau du bruit de fond, pour que, finalement, chaque pic de bruit dans l'espace soit moins agressif et moins dérangeant." On entend moins les collègues, en clair, et on voit aussi le bruit que l'on fait soi-même grâce à une lumière qui va du bleu, vert, jaune au violet. "Et donc, vous allez tout de suite pouvoir savoir dans quel confort vous travaillez", précise Guillaume Baccon. Un objet que nous avons vu à l'oeuvre, en étant volontairement bruyant. "Le module passe dans le jaune, ça veut dire qu'on est en train de créer un rayon de distraction et de possiblement déranger les collègues."

Orange, Enedis, La Poste sont déjà clients

Question prix, il faut envisager 5 à 6.000€ hors taxe pour équiper un open space d'une vingtaine de personnes. "C'est une solution qui perdure dans le temps", coupe le patron de l'entreprise Frédéric Lafage au moment d'évoquer la facture. "Quand on améliore ne serait-ce que de 2% l'efficacité des salariés, on a un retour sur investissement en l'espace de trois mois." Des grandes entreprises viennent de s'en équiper : Orange, Enedis, La Poste, La Banque Postale, ou encore des sociétés américaines implantées en Suisse.