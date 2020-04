Un orage de grêle cause des dégâts dans une partie du vignoble de Bordeaux

Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux a commencé à faire les comptes ce samedi matin, après le passage d'un orage accompagné de grêle vendredi. Orage très localisé et violent dans l'Entre-Deux-Mers, à Grézillac et Espiet, où les dégâts seraient les plus importants. Les conséquences devraient également être importantes dans l'appellation Francs Côtes de Bordeaux, également très touchée mais également à St Emilion et St Etienne-de-Lisse.

"Certains n'auront pas de récolte cette année. C'est déjà une certitude. Les dégâts sont considérables sur une végétation jeune" explique Christophe Château le directeur de communication du CIVB.

Au château Croix de Labrie, les viticulteurs font part de leur abattement sur la page Facebook de la propriété :

Le député LREM du Libournais Florent Boudié s'est aussi ému de la catastrophe qui s'annonce pour certains, après la baisse des ventes et les taxes infligées par les Etats-Unis depuis 6 mois.