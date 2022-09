Un ostéopathe à vélo et à domicile à Montpellier

Depuis cet été, un ostéopathe Cycl'ostéo se déplace à vélo et à domicile à Montpellier. Une démarche écologique et inclusive. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Impossible de le louper : il se déplace à vélo et tracte son matériel dans une housse rose saumon. Depuis cet été, un ostéopathe se rend au domicile de ses patients à Montpellier. Une démarche écologique et inclusive d'un jeune ostéopathe de 24 ans qui soigne 6 personnes par jour. D'autres praticiens le font déjà à Toulouse, Bordeaux, Nantes ou encore Nice.

Entretien avec Marc Spaak , ostéopathe Cycl'ostéo à Montpellier.

Pourquoi avoir choisi de se déplacer à domicile et à vélo chez vos patients plutôt que d'ouvrir un cabinet médical ou de s'installer dans un cabinet médical ?

Pour moi, c'est important de prendre en charge des personnes qui ne peuvent pas venir au cabinet. Les personnes à mobilité réduite par exemple. Et puis se déplacer à vélo, c'est très simple. C'est une manière écologique de se déplacer.

En plus, c'est plus simple de se déplacer à Montpellier en vélo plutôt qu'en voiture pour faire du domicile.

J'imagine que ça demande une certaine organisation pour aller chez les patients. Comment faites-vous ?

Effectivement, ce n'est pas forcément au même rythme qu'au cabinet. On prend moins de patients sur la journée, six grand maximum. On compte un temps incompressible de 40 minutes entre chaque personne, le temps d'installer son matériel, de se déplacer à vélo.

La principale différence est le rythme. On ne peut pas enchaîner des consultations comme on enchaîne au cabinet. Mais ça permet vraiment de prendre le temps avec les patients. Il y a vraiment un aspect humain qui me plaît beaucoup. Un rythme beaucoup moins dans la productivité et dans le rendement.

Comment faites-vous pour vous déplacer à vélo avec tout votre matériel ?

J'ai un système de remorque avec ma table d'ostéopathie dessus. J'ai des sacoches au niveau du vélo pour y mettre le matériel dont j'ai besoin pour faire une consultation.

La personne est chez elle, donc au moins elle est dans un cadre qui lui plaît et il n'y a rien à faire. Il y a juste un petit bout de réaménagement mais on arrive toujours à placer la table d'ostéopathie sans aucun souci.

Pour toutes les personnes autistes et toutes les personnes qui ont besoin d'un cadre avec un système de routine, le domicile ça nous permet de ne pas les brusquer. De les prendre en charge dans un environnement qu'ils connaissent.

Comment faire pour prendre un rendez-vous médical avec vous ?

C'est assez simple donc pour prendre rendez-vous en ostéopathie avec Cycl'ostéo, il faut soit se rendre sur le site. Sinon par téléphone ou par SMS, ça fonctionne aussi très bien.

Mark Spaak est joignable au 06 11 08 44 31.

Cet ostéopathe transporte son matériel dans une housse rose saumon. © Radio France - Morgane Guiomard

