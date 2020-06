Des paniers remplis de fruits et légumes locaux ont été distribués gratuitement ce jeudi 25 juin à Avignon. Près de 200 familles au revenu modeste vont pouvoir en bénéficier.

Un panier de fruits et légumes frais offert à 200 familles en Vaucluse

En Vaucluse, 200 familles au revenu modeste ont reçu un panier de fruits et légumes locaux ce jeudi 25 juin.

A Avignon, des paniers garnis de fruits et légumes locaux ont été offerts à 200 familles vauclusiennes au revenu modeste. Ils ont été délivrés ce jeudi 25 juin dans les jardins partagés de l'Espelido, situés dans le quartier Montfavet. Les produits sont issus d'une vingtaine d'exploitations du département, toutes membres de l'association "En directe de nos fermes".

Une opération solidaire à 60.000 euros

Cette action vise à soutenir des foyers en difficulté économique mais aussi des agriculteurs du territoire. Ces derniers ont eu du mal à écouler leur production avec la crise sanitaire.

Une opération à 60.000 euros financée par la Caf et la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, vouée à durer tout l'été. La distribution se fait dans six centre sociaux, à savoir l'Espelido, La Rocade, La Fenêtre, la Maison pour Tous Montfleury, la Croix des oiseaux et Orel.