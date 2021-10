Un papa parcourt 160 kilomètres à pied en sept jours pour sa fille atteinte d'une leucémie

Le père de Lola, trois ans, et atteinte d'une leucémie, s'est lancé un défi avec son frère : parcourir 160 kilomètres en sept jours, en Charente-Maritime. Des entreprises vont leur verser entre deux et cinq euros pour chaque kilomètre parcouru.

Il y a un peu plus d'un an, au printemps 2020, la vie de William Baudy a basculé. Rien à voir avec le Covid. Non, en mai, cet habitant de Sainte-Soulle, à côté de La Rochelle en Charente-Maritime, a appris que sa fille Lola, âgée alors de seulement deux ans et demi, était atteinte d'une leucémie, une forme sévère. Dès lors, son quotidien a changé. Lola a passé de longs mois à l'hôpital, prise en charge par le service oncologie pédiatrique de Poitiers. Aujourd'hui, Lola va mieux. Elle a fait sa première rentrée en septembre, bien qu'il y ait tout un protocole à respecter. A la maison, la petite fille continue la chimio, voit le kiné deux jours par semaine, et prend des médicaments.

"Lola a fait une prise de sang il y a quelques jours, relate William. Elle n'a plus de cellule cancéreuse, mais reste sous surveillance jusqu'à cet été." Les parents de Lola commencent à retrouver une vie à peu près "normale". Et puis le papa a eu envie de remercier ceux qui ont sauvé sa fille : "Elle est passée à côté de la mort. Heureusement qu'à Poitiers on lui a administré les médicaments à temps."

Pour corser la chose, on s'est dit : on les fait tous, les 160 kilomètres, en une semaine !

Un jour, il plaisante, au cours d'une discussion, avec son frère, Kévin. Les deux frangins adorent les parcours de l'application Terra Aventura, qui propose des balades sous forme de chasses au trésor en Nouvelle-Aquitaine. L'un deux lance : "Et si on les faisait tous ? Une marche caritative ?" Banco. En deux mois, ils arrivent à tout organiser. "Des parcours en Charente-Maritime, il y en a une quarantaine. On tablait sur un mois, deux semaines pour tout faire." Mais il fallait quand même le côté défi. "Alors on s'est dit : "on fait tout en une semaine !""

Ils espèrent récolter environ 3000 euros

Une vingtaine de kilomètres par jour, 160 à l'arrivée. Reste le côté caritatif. William et Kévin ont démarché des entreprises. Une dizaine ont accepté de leur verser entre 2 et 5 euros pour chaque kilomètres parcouru. Ils sont partis ce lundi 25 octobre du sud du département à Meschers-sur-Gironde, ils en ont fait presque 30. Leur périple s'achèvera dimanche 31 octobre, à Châtelaillon. "On devrait récolter à peu près 3000 euros", espère William. La moitié de la somme ira à une association des infirmières de l'hôpital de Poitiers, Boule à z’héros. L'autre partie sera consacrée aux éventuels futurs soins dont Lola pourrait avoir besoin. "Et sinon, on les donnera à une autre association qui œuvre pour les cancers pédiatriques."

Car Lola n'est pas encore complètement tirée d'affaire. Pendant les cinq prochaines années, elle va continuer d'être surveillée. Si pendant ce laps de temps, la maladie ne refait pas surface, elle sera considérée comme complètement guérie par les médecins.