A quelques heures de la signature du plan social et du licenciement de 863 salariés, Bridgestone annonce que la reprise totale du site est « peu probable ». Mais le fabricant de pneu estime qu’au moins 535 emplois pourraient être sauvés.

Il n’y avait pas beaucoup d’espoir de trouver un repreneur pour le site de Bridgestone à Béthune mais tout n’est pas complètement négatif pour les 863 salariés qui vont perdre leur emploi, leur usine, leurs collègues.

Le fabricant Japonais dit avoir contacté 722 entreprises et avoir 25 projets bien avancés entre les mains pour son site du Pas-de-Calais, « la piste la plus avancée est celle de l’installation d’un parc industriel multi-activités ». Le directeur commercial de Bridgestone Daniel Giroud parle « de solutions concrètes pour le site de Béthune et le territoire »

Reconditionnement et recyclage de pneus

Selon Bridgestone, plusieurs projets dans le reconditionnement de pneumatiques et le recyclage pourraient représenter un potentiel de 335 à 485 emplois. Le manufacturier Japonais évoque aussi "l’installation d’une unité de production dans une filière stratégique" qui concernerait 200 à 350 emplois. Les élus du territoire concernés et des représentants du gouvernement ont été avertis des intentions de Bridgestone ce mardi.