Un partenariat éthique 100% nustrale. C'est l'engagement pris par la fondation UMANI portée par le groupe I Muvrini, et la Falepa Corsica spécialisée dans les chantiers de réinsertion à Ajaccio . Ces derniers produiront de nombreux agréments et objets de jardins avec du bois corse.

A l'origine il y a le projet "Rifà di a Corsica un Giardinu" porté par la fondation UMANI qui pour faire face à la demande des jardiniers en matière de cabanes de jardin, coffres à outils, composteurs, hôtel à insectes, a fait appel à la Falepa Corsica qui dispose d'une menuiserie dans le cadre de ses chantiers de réinsertion, en accord avec ses valeurs et son éthique.

UMANI et la Falepa Corsica engage un partenariat basé sur une production locale et écoresponsable pour la réalisation d’agréments de jardin.

la Falepa Corsica à Ajaccio - Falepa

La Falepa Corsica dispose de l’agrément de l’économie sociale et solidaire, le tout sera réalisé dans leur atelier de réinsertion à Ajaccio.

Quelques dates clés du partenariat

20 Septembre 2021 à 11h00 : Fabrication de coffres à outils et de composteurs dans l’atelier de la Falepa Corsica à Ajaccio. Ces agréments sont destinés à rejoindre un jardin partagé à Cardu soutenu par le projet Rifà di a Corsica un Giardinu.

01 Octobre 2021 11h00 : Livraison et montage des accessoires dans le jardin partagé à Cardu

23 octobre 2021 à 10h00 : Inauguration des coffres à outils et des composteurs avec les jardiniers, les habitants et les enfants du village. Un atelier compostage en présence de Patrice Pellegrin (directeur de la Falepa Corsica et Guide composteur) sera spécialement organisé pour l’occasion