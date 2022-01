Un "pass commerce" pour soutenir l'activité dans le centre-ville d'Ussel

Une réunion d'information a eu lieu ce mardi soir avec les commerçants d'Ussel au sujet de la prochaine carte fidélité à utiliser pour consommer local. Ce "pass commerce" va être lancé le mois prochain, "entre _4 et 5.000 ont été commandés_" explique le maire d'Ussel, Christophe Arfeuillère, pour les habitants de la commune mais aussi ceux du territoire de Haute-Corrèze, "mais à consommer uniquement sur le centre d'Ussel et le quartier de la gare".

Le principe est simple. Un client détenteur de la carte pourra se voir créditer une somme, à hauteur de 2% du montant de son achat. De l'argent qui pourra ensuite être utilisé dans un commerces du centre-ville.

L'aide des grandes surfaces d'Ussel

Ce cagnottage ne coûtera rien au commerçant, selon le maire, puisque celui-ci sera remboursé dans le mois par la municipalité. Comment ? Grâce à un partenariat passé avec les deux grandes surfaces, qui s'engagent à verser 28.000 euros par an pendant trois ans. Leur intérêt ? "Le sponsoring" répond Christophe Arfeuillère : "Aider le commerce local et montrer qu'il y a un vrai partenariat commune, commerces et grandes/moyennes surfaces."

Pour l'heure, entre 30 et 40 commerçants usselois ont choisi d'adhérer au "Pass Commerce".