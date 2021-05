Un pâtissier mayennais ouvre la Pâtisserie du Voyage à Paris

Un mayennais vient d'ouvrir, à Paris, un concept original de Pâtisserie, la Pâtisserie du Voyage. Il est installé dans le 5e arrondissement de la capitale et ses gâteaux savoureux ont la particularité de pouvoir être transportés facilement. Il cherche des producteurs mayennais pour ses nouveautés.

Si vous passez par la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, vous pouvez vous arrêter au numéro 177. C'est là que Julien Filoche, originaire de Bais, près d'Evron a ouvert, il y a un peu plus d'un mois, sa pâtisserie, plutôt originale. Il propose, en effet, des gâteaux du voyage.

La Pâtisserie du Voyage - Julien Filoche

Qu'est-ce que les "gâteaux du voyage"?

Les gâteaux du voyage, ce sont ces gâteaux, qu'autrefois, les gens s'apportaient, lorsqu'ils se rendaient visite. Des gâteaux à la fois traditionnels, mais surtout faciles à transporter. Ce ne sont pas ces pâtisseries chargées de crème et qui sont écroulées lorsque l'on arrive. Ce sont des gâteaux secs, des cakes, des financiers, des gâteaux traditionnels, " plus élaborés, précise Julien Filoche, mais toujours faciles à transporter et à partager".

la Pâtisserie du voyage - Julien Filoche

Cela plait aux parisiens

Pour un pot d'entreprise ou tout simplement pour rapporter à la maison, ces gâteaux du voyage, peuvent être transportés sans peine dans les transports en commun parisien. Donc, au bout d'un mois d'installation, Julien Filoche se rend compte que le concept intéresse les parisiens.

la Pâtisserie du voyage - Julien Filoche

Un appel aux producteurs mayennais

Ce qu'aimerait Julien Filoche, " c'est pouvoir utiliser des produits mayennais dans mes nouvelles créations, du beurre de Montsûr, par exemple ou des pommes, des fruits locaux. Si des producteurs sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me joindre". Pour le joindre, tous les renseignements sur sa page facebook ou en passant par France Bleu Mayenne.