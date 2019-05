Un patron de Neufchâtel en Bray achète une Alpine pour ses employés

Neufchâtel-en-Bray, France

MecanoLav, à Neufchâtel en Bray, fabrique des machines de nettoyage pour les pièces industrielles. Il y a un an et demi, son patron a l'idée d'acheter une Alpine, assemblée à quelques dizaines de kilomètres de là, à Dieppe. Un ancrage normand et une technologie haut de gamme: pour le PDG Philippe Ridel, cette voiture reflète exactement les valeurs de MecanoLav. Il soumet son idée par vote aux 45 salariés: les 2/3 répondent favorablement.

L'Alpine est garée devant l'usine MecanoLav depuis quelques semaines maintenant. Médéric l'a empruntée le week-end dernier pour son mariage. La couleur allait parfaitement avec la robe bleue de Madame. Entrer dans une voiture de sport en tenue de mariée, "c'est pas top", avoue Médéric, "mais c'est le seul point négatif!". Maxime, un collègue, l'a également testée. Il s'est promené jusqu'à Caudebec-en-Caux et n'est pas passé inaperçu à bord de sa rutilante Alpine. "On se fait beaucoup d'amis du coup, que ce soit sur la route ou sur le parking!"

Tous les employés ne partagent pas cet enthousiasme. La voiture a coûté à l'entreprise près de 60.000 euros et certains auraient préféré voir cet argent versé aux salariés sous forme de prime. Quentin, par exemple, ne voit pas personnellement l'intérêt d'une telle voiture: "Il faut avoir le temps de la conduire et d'en profiter", explique-t-il.

Promouvoir l'excellence industrielle dans les écoles

Philippe Ridel n'a pas acheté cette Alpine dans le seul but de plaire à ses salariés. La mythique voiture de sport de Renault est aussi prêtée aux clients et aux fournisseurs de MecanoLav. Et c'est l'occasion de montrer l'excellence du savoir-faire français, en allant notamment chercher des clients étrangers à l'aéroport (MecanoLav travaille à plus de 40% à l'export).

L'Alpine est aussi mise à disposition des écoles de Neufchâtel en Bray pour casser les idées reçues. Philippe Ridel déplore qu'on déconseille encore aujourd'hui les filières courtes. "On dit aux jeunes qu'il ne faut pas se salir les mains alors qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on a des métiers propres."

L'Alpine de MecanoLav sera présente ce dimanche à l'exposition de vieilles voitures Rétro Mécanick, à Neufchâtel. Pour l'organisateur, Michel Boucher, c'est justement l'occasion de mettre en avant l'excellence industrielle normande. "La technologie qu'il y a sur cette voiture, comme la technologie chez MecanoLav, beaucoup de Brayons qui n'en ont pas conscience. Il peut y avoir des emplois industriels intéressants, on n'a pas besoin d'aller à Paris ou dans les très grandes villes."

Chez Alpine, on est évidemment ravi de toute cette publicité. Mais le patron de MécanoLav tient à préciser qu'il n'a pas eu de remise sur l'achat de la voiture!