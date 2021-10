Un restaurateur de Dordogne verse une prime de 100 euros à ses salariés

C'est un beau cadeau qu'a fait un patron de brasserie périgourdin à 19 de ses employés. En plus de l'"indemnité inflation" de 100 euros annoncée la semaine dernière par le gouvernement, le restaurateur va leur verser 100 euros de prime de plus de sa poche.

Les salariés de la brasserie Au Bureau à Boulazac peuvent dire "Merci patron !". Leur directeur va leur verser 100 euros de prime à la fin du mois de novembre. Une prime qui vient s'ajouter à l'indemnité inflation annoncée la semaine dernière par Jean Castex pour aider les ménages les plus modestes à faire face à la hausse du coût de la vie. 19 de ses employés, qui touchent moins de 2000 euros par mois, seront concernés.

"Il faut participer à l'amélioration de leurs conditions de travail"

Les salariés sont forcément très heureux de cette prime, pour certains c'est même totalement inattendu : "Je viens de l'apprendre, c'est très gentil de la part du patron" sourit Elena. La jeune femme est serveuse mais également étudiante. 100 euros de prime sur sa fiche de paie, c'est donc que du plus pour son pouvoir d'achat : "Cela peut me servir pour la suite des mes études, les extras ou même payer une partie de mon permis de conduire. En plus c'est bientôt Noël !".

Un beau cadeau de fin d'année, que l'entreprise peut se permettre, offert par le directeur de la brasserie Jean-François Cros. Un moyen de saluer le travail et la motivation de ses salariés : "C'est notre petite contribution à l'amélioration des conditions de travail de nos salariés. Dans ces périodes un peu compliquées, on reprend notre activité, les salariés se sont beaucoup investis dans le redémarrage. Il faut aussi montrer l'intérêt que l'on a d'avoir des salariés qui vont mieux. Je ne dis pas que l'on puisse faire beaucoup plus mais c'est déjà cela" explique le patron.

Pourquoi ne pas augmenter les salaires ?

Mais alors pourquoi ne pas augmenter directement les salaires ? : "Ce n'est pas du tout pareil. Augmenter les salaires, c'est quelque chose de pérenne. Notre activité redémarre, on ne sait pas trop où on va. On essaye avant tout de faire ce qu'on peut quand on peut. On augmente les salaires d'ailleurs chaque année, là c'est plus un coup de pouce" poursuit Jean-François Cros.