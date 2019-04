Un patron normand offre un voyage en Laponie à ses salariés

Saint-Saëns, France

Merci patron! Les salariés ont eu du mal à y croire. Après des bénéfices records obtenus en 2017, leur patron François-Régis du Mesnil leur a proposé de tous partir en voyage en Laponie, au nord de la Finlande. Un voyage préparé durant dix-huit mois que les salariés ont effectué en mars dernier. Une "aventure inoubliable" selon les employés de Tubao.

Une prime ou un voyage?

Pour dire merci à ses salariés d'avoir atteint les objectifs de l'entreprise. Le président de Tubao, société spécialisée dans le stockage et la réutilisation de l’eau, leur a proposé soit de bénéficier d'une prime soit de partir tous ensemble en voyage en Laponie. Les salariés n'ont pas longtemps hésité. "Une prime ça se dépense vite, explique Nicolas qui travaille depuis 3 ans dans les ateliers du Tabao, alors que le voyage reste."

Surtout que pour cet employé c'était la première fois qu'il prenait l'avion. "C’était inoubliable, c'est un moment unique que je ne revivrai certainement jamais." Sur les 41 salariés qui ont participé au voyage, 13 prenaient l'avion pour la première fois.

Ce voyage a été l'occasion de permettre aux salariés de mieux se connaître."Moi je travaille dans les bureaux au premier étage, on travaille souvent par petits groupes et finalement on côtoie très peu ceux qui travaillent dans les ateliers, explique Sébastien, employé depuis 5 ans à Tubao. En Laponie on a pu se mélanger, se parler, manger ensemble et faire des activités ensemble." Les salariés et la direction dont le président de l'entreprise, ont fait un trek en motoneige, de la pêche sur glace et des balades en chien de traîneaux.

On s'est tous retrouvé comme des gamins, on a fait des batailles de boules de neige, c'était un grand moment explique le patron de Tubao.

François-Régis du Mesnil a voulu par ce voyage "renforcer l'esprit de cohésion , l'esprit d'équipe c'est aussi pour dire aux salariés qu'on est avant tout une équipe, que c'est notre collectif qui fait que ça fonctionne. Parfois, selon les postes qu'on occupe quelques fois on finit par ne pas se rencontrer, parfois même de se snober et ce n'est pas du tout l'esprit de notre société. Je tiens à ce que mes salariés se sentent bien dans l'entreprise." François-Régis du Mesnil a aussi fait installer au sein de l'entreprise, une salle de sport à la disposition de la cinquantaine de salariés, et un ruchier pour proposer une activité qui permet aux employés de se retrouver et d'échanger.