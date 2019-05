Un permis de louer expérimenté à Gardanne pour lutter contre l'habitat insalubre

Gardanne, France

La mairie de Gardanne a mis en place depuis le 1er avril 2019, un permis de louer pour les logements de type studio et T2 dans la vieille ville. Une mesure votée en conseil municipal au mois de novembre 2018 afin de lutter contre l'habitat insalubre et les marchands de sommeil. Les propriétaires doivent désormais contacter la mairie avant de signer un nouveau bail avec un locataire. Le service urbanisme de la mairie effectue ensuite une visite, pour vérifier l'état du logement.

La mairie peut demander des travaux ou refuser la location

"On va déjà regarder si le logement dispose d'ouvertures, de fenêtres, s'il n'est pas par exemple enterré ou en cave. On regarde ensuite l'installation électrique et sanitaire. Il faut également contrôler l'état des murs, des plafonds, des sols et de la peinture pour détecter notamment d'éventuelles traces de moisissures ou d'insectes", explique Céline Delous du service urbanisme de la mairie de Gardanne. La mairie peut ensuite rendre un avis favorable, demander des travaux ou refuser la location. Si un propriétaire loue son logement en dépit du refus, il risque une amende de 15 000 euros.

Un mois pour obtenir une autorisation

"Le permis de louer est une bonne mesure, concède Stéphane Masson, agent immobilier dans le centre-ville de Gardanne, mais le bémol c'est que la mairie met un mois pour rendre son diagnostic. Pour les personnes qui sont dans l'urgence et qui doivent se loger rapidement, c'est assez contraignant". Le service urbanisme de la ville espère obtenir plus de moyens pour faciliter la procédure, améliorer les contrôles et peut-être étendre le permis de louer au delà du centre ancien.