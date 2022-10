Un petit Ehpad de Dordogne menacé de fermeture, familles et soignants se mobilisent

Des familles, des passants, même la boulangère, une petite foule est rassemblée ce jeudi 27 octobre devant le portail de la maison de retraite de Vergt. Sur les grillages, une banderole a été accrochée : "Korian, fossoyeur de l'Ehpad de Vergt". Le petit établissement rural compte seulement 26 lits. Le groupe privé, géant du secteur du médico-social, envisage de le fermer pour transférer les lits sur ses grands Ehpad des environs de Périgueux.

"Je l'ai appris mardi matin sur Facebook", s'étrangle Estelle, dont le père est résident : "On n'a aucune date, et moi je gagne 850 euros par mois, je ne pourrai plus aller voir mon père trois fois par semaine, au prix où est l'essence. Et on n'est au courant de rien", regrette cette habitante de Vergt. "On dit qu'il faut mettre des soins dans les campagnes, ici tout se passe bien et on nous l'enlève ? Ils pensent juste à faire du fric avec l'humain", éclate Marie-Anne, le stylo en main pour signer une pétition.

"Ce sera très dur de le dire aux résidents"

Dans leur blouses blanche, les soignants sont là aussi. Christelle fait tout ici, aide soignante, aide en cuisine, elle revient la nuit quand il y a besoin. Elle n'a pas encore osé dire aux résidents qu'ils vont déménager : "Ca va être très dur de leur dire. Il y en a qui vont être très contrariés, c'est chez eux ici". Le groupe privé évoque une "nécessaire adaptation des soins" et une fermeture qui ne se ferait pas avant "plusieurs années, en tout cas pas dans les mois qui viennent". Une partie des résidents seraient transférés à l'Ehpad de Sanilhac, un établissement de 76 places où une extension serait construite pour accueillir 8 lits supplémentaires. L'Ehpad de Trélissac serait quant à lui reconstruit entièrement sur l'ex-centre commercial Mammouth des Maurilloux pour passer de 67 à 85 places.

"On n'est pas contre Korian, on veut juste garder la qualité de vie qu'on peut offrir à nos résidents"

- Floriane, aide-soignante

"A Vergt, on est quatre soignants par jour pour 26 résidents, mes collègues de grands pôles de Korian sont sur 80, 90, 100 lits, elles sont une pour 14 ou 15 patients. Elles ont beau s'investir autant qu'elle veulent, on ne peut pas changer le temps", répond Floriane, aide-soignante à Vergt. "Nous on peut prendre le temps. On n'est pas contre Korian, on veut juste garder la qualité de vie qu'on peut offrir à nos résidents". La décision de Korian surprend d'autant plus que le groupe privé a repris la gestion du petit Ehpad de Vergt il y a seulement trois ans. Selon Adrien Boulet, le délégué syndical CGT de la maison de retraite, l'établissement n'est pas déficitaire : "On est à l'équilibre globalement, même si ça dépend des mois".

Le département "n'a pas eu d'autre choix que d'accepter"

Korian répond qu'il n'est pas question d'argent, mais de reconstruire les établissements pour supprimer les chambres doubles qui "ne correspondent plus aux attentes". Destinées au départ aux couples, elle sont aussi moins chères pour une personne seule qui accepte de partager sa chambre avec un autre résident. "Le groupe estime que la faible capacité de l'Ehpad de Vergt ne permet pas non plus d'envisager une reconstruction du site qui serait viable financièrement", note par ailleurs le Conseil départemental, dans un courrier adressé aux élus.

Le directrice générale adjointe du département en charge de la solidarité, Sophie L'Hôte est très claire : "Le groupe Korian a déposé auprès de l'ARS et du département une demande de transfert des lits, qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'accepter". Pour s'y opposer, le département aurait du démontrer que la restructuration proposée est "maltraitante" pour les résidents. Les familles reprochent de leur côté au département de ne pas se battre pour sauver leur maison de retraite. Une pétition sera distribuée ce vendredi 28 octobre sur le marché de Vergt, et un rassemblement est prévu devant l'établissement la semaine prochaine.