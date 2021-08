C'est une aide bienvenue pour de nombreuses familles : l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce mardi 17 août. Dans l'Indre et le Cher, c'est une enveloppe globale de près de 14 millions d'euros qui est répartie pour plus de 33 000 enfants.

Un peu plus 33.000 enfants berrichons vont toucher l'allocation de rentrée scolaire

La rentrée des classes se rapproche et il faut faire le plein de nouvelles fournitures

Un nouveau cartable, des cahiers et des crayons, une garde-robe renouvelée et des chaussures neuves : deux semaines avant la rentrée scolaire, le 2 septembre, l'heure est déjà venue de faire les courses des fournitures scolaires. À partir de ce mardi 17 août, l'allocation de rentrée scolaire est versée à plus de trois millions de familles.

Dans l'Indre, 8 950 familles vont recevoir l'allocation de rentrée scolaire. Un peu plus de 5,6 millions d'euros vont être versés pour faciliter les achats de fournitures pour 13 617 enfants.

Dans le Cher, 19 802 enfants sont concernés par l'allocation de rentrée scolaire, soit 12 880 familles. Une enveloppe de 8,2 millions d'euros est dédiée pour cette allocation.

Au total, en Berry, 13,8 millions d'euros sont débloqués pour verser l'allocation de rentrée scolaire à 33 419 enfants.

Le montant de l'allocation dépend de l'âge de l'enfant et du coût du matériel selon le niveau scolaire :