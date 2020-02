Un peu plus de 200 manifestant dans les rues de Laval pour protester contre la réforme des retraites

Ils étaient environ 225 rassemblés sur le parvis des droits de l'Homme à Laval jeudi 20 février. Le rendez-vous était fixé à 17h30, puis le cortège est parti vers la préfecture de la Mayenne. La revendication n'a pas changé : le retrait immédiat du projet de réforme des retraites engagé par le gouvernement.

Le texte est actuellement en débat à l'Assemblée nationale qui croule sous les amendements. 40 000, déposés en grande majorité par l'opposition et particulièrement le groupe de la France Insoumise qui revendique une obstruction assumée. Face à cette situation, la rumeur d'un recours à l'article 49-3 de la Constitution se fait de plus en plus insistante. Cela permettrait au gouvernement de mettre un terme au débat en engageant sa responsabilité devant les parlementaire sur le texte tel qu'il est aujourd'hui présenté.

Une éventualité qui inquiète mais ne surprend pas les manifestants. "Si le 49-3 était effectivement utilisé, ce ne serait pas très surprenant," déclare Gérard Pigois, secrétaire du syndicat FSU 53, "on a déjà eu un déni de dialogue social." Pas de surprise non plus du côté de l'union syndicale Force ouvrière que représente Sébastien Lardeux en Mayenne : "Ce sont les méthodes de M. Macron."

Les manifestants sont partis du parvis des droits de l'Homme avant de rejoindre la préfecture de la Mayenne. Dans les rangs, un mot d'ordre : la suppression du projet de réforme des retraites. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les syndicats en sont convaincu, la population est contre le texte. Un sondage réalisé par l'institut Ifop en février montre que 67% des sondés souhaitent l'organisation d'un référendum sur la question. "Il n'y a pas que nous à le dire, le Conseil d'Etat aussi !" ajoute Sébastien Lardeux. Dans un avis rendu début janvier, la plus haute juridiction administrative du pays avait critiqué plusieurs points du projet du gouvernement.

Pour les représentant syndicaux, que le gouvernement fasse passer le texte avec l'article 49-3 ou non, ils resteront opposés au projet jusqu'à son retrait.