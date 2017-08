Un pic d'activité rarement atteint pour les entreprises de déménagements du Limousin

Ça fait plusieurs semaine que ça dure et ça va être comme ça au moins jusqu'au mois de septembre : les déménageurs du Limousin n'arrêtent pas une seconde. Et si l'activité est souvent soutenue en été, les professionnels ont cette année un pic d'activité qu'ils ne connaissaient plus depuis longtemps.

Il refuse des clients ! Beaucoup de clients ! "Près de dix dans la même journée l'autre jour", se désole Sébastien Fraisseix, patron d'une société de déménagement historique à Limoges. Et le son de cloche est le même chez tous ses confrères de la région. Alors que beaucoup d'entreprises tournent au ralenti, voir ferment leurs portes, les déménageurs eux n'arrêtent pas. "On ne va pas dire qu'on travaille 7 jours sur 7, mais on doit travailler le week-end quand même pour répondre à la demande", explique Hervé Di Stephano qui, avec son associé, fait jusqu'à six déménagements par jour à Limoges et dans la région. Soit, au moins, deux fois plus qu'en temps normal.

"Autant de clients qu'il y a 20 ans !"

Avec ce regain d'activité les professionnels ont bouclé leur planning, au moins jusqu'à début septembre. "Regardez , c'est plein tous les jours", montre la secrétaire de l'entreprise Bardon à Limoges Christine Gourgousse. "En hiver nous faisons aussi pas mal de déménagements, mais ça reste souvent dans la région. Là en été, c'est la pleine période des mutations et nous faisons des déménagements plus lointains", explique-t-elle. Certaines entreprises de la région vont parfois jusque dans d'autres pays européens. "Je ne saurais expliquer pourquoi, mais cette année, chez nous et ailleurs en France, l'activité estivale est vraiment très très soutenue", assure Sébastien Fraisseix. "Il y a 5 ans on devait aller chercher des clients, là on en a autant qu'il y a vingt ans !".

"Entre 5 et 6 déménagements par jour chez nous" - Sébastien Fraisseix Copier

Une centaine d'entreprises de déménagements

Coté prix, difficile de donner une moyenne, tant ils peuvent varier en fonction des quantités à déménager, de la distance à parcourir ou des prestations proposées par les entreprises. "On peut faire du transport simple, mais aussi de l'emballage, du déballage, du montage ou démontage de meubles", explique Sébastien Fraisseix. Il conseille cependant à chacun de bien se renseigner avant de choisir son entreprise. "N'hésitez pas à demander dans des agences immobilières, à des notaires ... Si quelqu'un n'est pas sérieux, ça se sait vite quelque soit la ville", explique-t-il. Selon la Chambre syndicale du déménagement, avec un peu moins d'une centaine d'entreprises notre région est la cinquième de France qui compte le plus d'entreprises de déménagements.

