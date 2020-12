Un pic de commandes pour les traiteurs de Reims pendant les fêtes de fin d'année

Alors que les fêtes de fin d'années sont placées sous le signe de la crise sanitaire et du couvre-feu. Certains traiteurs tirent leur épingle du jeu.

Thierry Parisot, le gérant de DMP traiteur constate une augmentation du nombre de clients. Toutefois, les commandes sont moins volumineuses cette année. Face aux restrictions imposées du nombre de convives et au couvre-feu. Les clients se réuniraient en plus petit comité pour les fêtes de fin d'année. "Les gens respectent énormément les consignes du gouvernement puisque pour le 31 on est entre 2 et 4 personnes sur les commandes", explique le gérant.

Ils ont gardé le même budget, mais pour moins de personnes, donc ils se font plus plaisir. - Thierry Parisot, gérant de DMP traiteur

Les clients craqueraient toutefois plus sur les produits nobles. "Je pense qu'une grande majorité avait prévu un budget pour les fêtes de fin d'année et avec les confinements répétitifs, ils ont gardé le même budget, mais pour moins de personnes, donc ils se font plus plaisir", sourit Thierry Parisot.

La concurrence de la vente à emporter

Cette explosion des ventes en décembre n'a pas été constatée par Ivo, un traiteur italien situé au Boulingrin. Il ressent la concurrence des ventes à emporter mises en place par les restaurateurs. "Je réalise beaucoup moins de vente que l'an dernier, je dirai au moins 35 % de moins", déplore Ivo.

"C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde fait des plats à emporter donc pour nous, c'est un peu pénalisant, c'est normal", confie le traiteur de produits italiens. Ce dernier garde toutefois le sourire : "on s'en sort quand même."

Il espère réaliser un bon chiffre pour le réveillon du nouvel an, il a d'ores et déjà baissé le prix du menu pour attirer plus de clients.

90 % de perte de chiffre d'affaires

Une soirée cruciale pour des traiteurs qui enregistrent une nette baisse de leur chiffre d'affaires. Thierry Parisot confie avoir perdu 90 % de son chiffre d'affaires à cause des annulations en série des différents événements.

On va sauver le mois, mais on ne sauvera pas l'année loin de là. - Tony Blasco, le dirigeant de tentation traiteur.

"On ne pourra jamais sauver l'année, on a perdu énormément de chiffres d'affaires. On va sauver le mois, mais on ne sauvera pas l'année loin de là", déplore Tony Blasco, le dirigeant de tentation traiteur.