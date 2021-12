Plan blanc : l'épuisement des soignants au CHRU de Besançon

C'est la troisième fois que le plan blanc est déclenché au CHRU de Besançon. Ce dispositif est entrée une nouvelle fois en vigueur, le 8 décembre. Il priorise toutes les interventions et admissions dues au COVID mais aussi permet de réquisitionner les soignants. Mais ces derniers sont simplement épuisés après deux ans de lutte contre la pandémie. Le manque de bras oblige la direction à annuler des jours de congés posés pour les fêtes de fin d'année. Mais le problème de manque de personnel est bien plus profond et la crise sanitaire met juste en lumière des disfonctionnements anciens selon les salariés.

Un plan blanc déclenché à cause du manque de personnel

Habituellement les plans blancs sont déclenchés à cause d'une forte affluence de patients, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Le CHRU de Besançon note un taux d'absentéisme équivalent à 11.5%, soit 425 agents par jours, alors qu'avant la crise il était d'environ 7% à 8 %. Les salariés l'expliquent par la fatigue, le manque de reconnaissance et les mauvaises conditions de travail. "Un service de soins intensifs a été fermé il y a quelques mois parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Aujourd'hui on l'ouvre à nouveau alors qu'il y a moins de monde. Ça ajoute encore une fois du travail, ça n'a pas de sens", déclare une infirmière en anesthésie.

Le problème c'est que les métiers dans les hôpitaux ne sont plus attractifs donc les établissements n'arrivent plus à recruter. - Un agent du pôle urgence-réanimation

Avec le plan blanc certains salarié se retrouvent victimes de chantage par leur manager. "Un de mes collègues a été mis au dernier moment sur le planning alors qu'il devait garder ses enfants. Son manager ne lui a pas laissé le choix et lui a répondu que s'il ne venait pas, cela passerait pour un abandon de poste", affirme un agent du pôle urgence-réanimation. Certains soignants sont même affectés dans des services qui ne connaissent pas et où ils ne devraient même pas travailler. Une situation qui révolte les syndicats et les salariés car les conditions d'accueil en pâtissent.