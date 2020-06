Un plan d'aide de 100 millions d'euros pour les TPE franciliennes

La Région Ile-de-France, la Banque des Territoires et 70 collectivités dont la métropole de Paris, ont dévoilé un fonds de 100 millions d'euros. Ce fonds "résilience" doit aider les petites entreprises franciliennes en difficulté à cause de la crise sanitaire.

100 millions d'euros pour aider les Très Petites Entreprises (TPE) d'Ile-de-France. La Région a dévoilé ce mercredi un "fonds résilience" pour soutenir les TPE du territoire face à la crise sanitaire. "Cette collaboration inédite des collectivités publiques est le témoin qu'une réponse collective et solidaire est la seule solution pour faire face à la crise et aux conséquences sociales et économiques qui en découleront", se félicite la présidente de la Région, Valérie Pécresse.

L'Ile-de-France finance à hauteur de 25 millions d'euros, même somme pour la Banque des Territoires. 14 millions pour la Métropole du Grand Paris, 10 millions pour la Ville. Les 25 millions restants sont pris en charge par les autres collectivités franciliennes.

De 3.000 à 100.000 euros d'aide

Olivier Sichel, le directeur de la Banque des territoires, soutient que ce fonds est "exceptionnel par sa taille". Il entend remédier aux "trous dans la raquette" : la Région souligne qu'il concerne les entreprises qui jusqu'à présent n'ont pas beaucoup été aidées.

Les sociétés de 0 à 20 salariés sont concernées : commerces, restaurateurs, artisans, associations de l'économie sociale et solidaire. Il leur suffira de se rendre sur une adresse unique dès le 11 juin pour demander ces "avances remboursables à taux 0" : www.iledefrance.fr/fondsresilience.

Il suffit simplement de remplir le dossier correspondant . "Ensuite, il faudra attendre une semaine pour avoir une décision d'attribution, précise Alexandra Dublanche, vice présidente de la Région, en charge du développement économique. Le paiement interviendra 12 jours après le dépôt du dossier".

Le montant des aides variera en fonction du nombre de salariés : "de 3.000 à 100.000 euros, détaille Alexandra Dublanche. Ces sommes seront remboursables à partir de 2 ans, on aura 6 ans pour rembourser l'intégralité".