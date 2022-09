Un plan d'économie d'énergie lancé par la mairie d'Albert

200 000 euros supplémentaires sur la facture. Voilà ce que représente la hausse des coûts de l'énergie pour la ville d'Albert dans la Somme cette année. Pas question d'augmenter les impôts pour la majorité municipale qui a donc choisi de déployer un plan d'économie d'énergie.

Dès le début du mois d'octobre, l'éclairage public va être éteint entre 1 heure et 6 heures du matin et la température dans les bâtiments communaux va être abaissée de 1 à 3 degrés. La mairie entend également poursuivre son effort pour mettre des ampoules LED, mais tout va dépendre des aides qui seront accordées par le gouvernement.

Volonté d'un plan non-contraignant

Autant de mesures censée réduire la consommation et donc la facture, mais pas que. "Au-delà de l'économie, c'est de contribuer à l'effort national pour réduire la consommation d'énergie. Faire en sorte qu'on n'ait pas de difficultés cet hiver, et dans le même temps, émettre moins de CO2", explique Claude Cliquet, le maire d'Albert.

Le plan a été pensé de telle sorte qu'il ne soit pas trop contraignant pour les administrés. "Ne pas éclairer la nuit, ça ne va pas empêcher l'activité économique. De même, au niveau des températures, on dose la baisse pour ne pas pénaliser les utilisateurs", assure le maire. L'élu entend également mener une opération de sensibilisation auprès des associations et partenaires de la ville, "ceux qui utilisent nos locaux parce que c'est un effort collectif". Et d'insister : "Il faut que tout le monde apporte sa petite pierre à l'économie si on veut réussir."