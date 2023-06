Un plan d'envergure pour soutenir le pastoralisme signé au Col du Soulor

Les élus et représentants des départements et régions des Pyrénées signataires du "Plan Avenir Pastoralisme"

Une dizaine d'élus des Pyrénées et de représentants de l'Etat se sont réunis ce jeudi 15 juin en haut du col du Soulor, dans les Hautes-Pyrénées, à la frontière entre Béarn et Bigorre, pour signer un grand plan de soutien au pastoralisme dans les Pyrénées. Les présidents ou représentants des six départements (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude et Pyrénées-Orientales) et des deux régions du massif (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), ainsi que plusieurs préfets, dont le préfet de la région Occitanie étaient présents pour cette signature et la présentation de ce plan d'envergure.

Financements, filières, promotion

Le "Plan Avenir Pastoralisme" prévoit des financements à hauteur de 50 millions d'euros sur les cinq années à venir, partagés entre les départements, les régions et l'Etat. Ces fonds doivent permettre d'abord d'améliorer le matériel, les outils, les infrastructures à disposition des éleveurs de montagne, comme les cabanes par exemple, et de soutenir l'embauche. Le plan prévoit aussi un volet de valorisation de la filière pastorale, en structurant mieux la production, la collecte, et la distribution des denrées issues de l'activité dans les montagnes. Le dernier volet porte sur la communication pastorale, c'est-à-dire la promotion et de la sensibilisation du pastoralisme auprès du grand public, des touristes de plus en plus nombreux à visiter les Pyrénées.

Pierre-André Durand, préfet d'Occitanie © Radio France - Flore Cataka

"C'est vrai que c'est un secteur, parce qu'il était peut-être assez éloigné des circuits économiques habituels, qui était sans doute insuffisamment soutenu" concède le préfet d'Occitanie, Pierre-André Durand. "Ce pastoralisme c'est quand même l'ADN de la montagne. Ce qui nous permet d'avoir ces espaces si bien entretenus, si beaux, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui y vivent et qui y travaillent. C'est un vrai métier avec une vraie technicité que de savoir, en professionnel, gérer des troupeaux et gérer des productions".

Dans le détail, sur les 50 millions d'euros du plan, environ 15 millions sont pris en charge conjointement par les départements, 10 millions par l'Etat, et 20 millions par les régions.

Le sujet de la prédation absent du plan

Mais ce plan semble présenter un angle mort de taille : aucune mesure, aucun volet ne parle de prédation, un sujet au cœur des préoccupations autour du pastoralisme. Aucun mot sur la gestion des ours et des loups dont des attaques continuent à être recensées dans les Pyrénées. Pourtant, parmi les instigateurs du "Plan Avenir Pastoralisme", il y a l'Ariégeois Philippe Lacube, très investi et vindicatif contre les prédateurs en montagne. Il a tout de même signé ce plan, en tant que président de l'Association des chambres d'agriculture des Pyrénées.

Philippe Lacube, président de l'Association des chambres d'agriculture des Pyrénées © Radio France - Flore Catala

Philippe Lacube justifie l'absence du sujet de la prédation, justement parce qu'il s'agit d'un sujet trop sensible. "On n'aurait pas pu signer un plan avec l'Etat sur le sujet prédation, où on n'est pas d'accord. Donc on est allés sur le 'Plan Avenir Pastoralisme', là où on a consensus avec l'Etat. A un moment donné il faut qu'on soit capables de discuter avec l'Etat sans parler uniquement de prédation. Il ne faut pas ramener tout le sujet du pastoralisme à ça, même si le problème est important et majeur. Mais on ne peut pas laisser tomber tout le rester au nom uniquement de la prédation. Donc on a choisi de travailler avec l'Etat sur des dossiers sur lesquels on pouvait travailler".