Un plan d'investissements de 2,5 milliards d'euros pour la métropole de Montpellier

La Ville de Montpellier et la Métropole lancent un plan d'investissements pour les cinq prochaines années : 2,5 milliards d'euros pour les 31 communes de la métropole destinés à dynamiser le territoire par la relance économique. Un plan présenté ce mercredi soir par Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la Métropole, à des chefs d'entreprises au Corum dans le cadre des "premières Assises du territoire". L'idée est de les inciter à s'investir dans la ville.

Un plan d'investissement de 2,5 milliards d'euros

Les projets ne manquent pas : rénovation de la place de la Comédie, embellissement de l'Écusson, constructions vers la mer et la zone Cambacérès, amélioration des quartiers existants, les Arceaux, les 4 seigneurs, la Mosson, Carnot derrière la gare Saint-Roch, réhabilitation des parcs et des jardins, Tastavin, René-Dumont avec une immense aire de jeux pour enfants et bien sûr, la poursuite des pistes cyclables et la ligne 5 du tram, sans oublier le plan zéro déchet qui sera précisé en mars prochain. Tout cela va coûter 2,5 milliards d'euros d'investissements publics.

Une enveloppe financée par des taux d'intérêts exceptionnellement bas, des économies réalisées en renégociant des crédits anciens et des aides de l'Etat (250 millions pour l'hôpital par exemple), mais aussi des aides du Conseil départemental de l'Hérault et de la Région Occitanie. Les relations sont au beau fixe avec Kléber Mesquida et Carole Delga, ça aide.

"Si c'est pour faire des T1 avec la loi Pinel sur l'avenue Raymond-Dugrand, je leur dis d'aller à Nîmes." - Michaël Delafosse

Pas de hausse d'impôts prévue, donc mais des projets publics qui doivent attirer des investissements privés, sous certaines conditions dans l'immobilier par exemple, prévient Michaël Delafosse : "Si c'est pour faire des T1 avec la loi Pinel sur l'avenue Raymond-Dugrand, je leur dis d'aller à Nîmes. Il faut des grands logements pour les familles."

Un objectif de 80 % de taux d'exécution pour rassurer les entrepreneurs

Michaël Delafosse veut aller vite, très vite. "Je dois faire, dit-il, en un mandat l'équivalent de deux mandats d'investissement". Un conseil que lui a donné le sénateur Jean-Pierre Grand. D'où les plus de deux milliards et demi d'euros d'investissements posés sur la table jusqu'en 2026, la fin du mandat. "Montpellier a pris beaucoup trop de retard" ajoute le maire, taclant au passage son prédécesseur sans jamais le nommer.

"Je dois faire en un mandat l'équivalent de deux mandats d'investissement." - Michaël Delafosse

Les investissements étaient de 486 millions d'euros sous le mandat de Philippe Saurel, 777 millions d'euros à l'époque d'Hélène Mandroux. Cette fois, c'est un milliard d'euros pour la seule ville de Montpellier, 1,5 milliard d'euros pour la Métropole.

Le maire veut rassurer les architectes, bureaux d'études, artisans, entreprises de travaux publics et du bâtiment, professionnels de l'immobilier, parfois échaudés par un taux d'exécution de 57% lors du précédent mandat. Philippe Saurel avait été épinglé par la cour régionale des comptes pour ce décalage entre ce qui était annoncé et ce qui a été réalisé finalement. L'abandon de la ligne de 5 en est l'exemple le plus marquant. Un taux d'exécution d'au moins 80 %, c'est l'objectif affiché par Michaël Delafosse.