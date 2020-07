Un plan de 100 millions d’euros de la Région pour soutenir la filière aéronautique

La Région Occitanie a présenté un plan de relance régional de 109 millions d'euros pour soutenir la filière aéronautique et spatiale. Un plan basé notamment sur l'aide à la diversification des entreprises. Il doit venir en complément du plan de 15 milliards de l’État.

Après les annonces d’Airbus sur la suppression de 3500 postes à Toulouse, le Conseil Régional vient de présenter ce vendredi 3 juillet un plan de relance à l’aéronautique de 100 millions d’euros sur la période 2020-2021, en complément du plan national de 15 milliards d’euros du gouvernement.

"Que l’Occitanie soit le berceau de l’avion vert"

Ce plan régional a pour but de permettre de préserver les compétences, et les emplois dans notre région. L’idée, c’est de surtout protéger les petites et moyennes entreprises des territoires. Les demandes de formations seront très largement encouragées pour les salaeroés des entreprises de la branche. La Région veut également que l’Occitanie soit le berceau de l’avion vert.

Un fond d’investissement stratégique

Mais la Région va aussi largement aider les entreprises à se diversifier pour répondre à la baisse des commandes en encourageant à travailler sur des filières comme l’hydrogène, ou l’éolien marin par exemple. Enfin Carole Delga a annoncé que l'Occitanie va lancer dès septembre un fond d’investissement stratégique pour abonder au capital d’entreprises et notamment de TPE et PME.