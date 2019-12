Un plan de départs volontaires bientôt annoncé chez Auchan ?

Nord-Pas-de-Calais, France

Selon le journal Le Parisien, le groupe Auchan (70.000 salariés en France, plus de 10.000 dans le Nord-Pas-de-Calais) pourrait présenter aux syndicats un plan de départs volontaires mi-janvier qui concernerait "au moins un millier de salariés". Quelques mois seulement après le plan "Renaissance" lancé en mars dernier afin de redresser les comptes du groupe, en difficulté comme de nombreux groupes de la grande distribution. Auchan avait alors annoncé une baisse des investissements, des cessions de magasins et un changement de stratégie.

La défection par rapport aux grands magasins a l'air de se confirmer", Guy Laplatine, délégué central CFDT

Dès lors, est-ce qu'un plan de départs volontaires est envisagé, en plus de ces mesures ? Selon les informations de France Bleu Nord, ces rumeurs ont déjà été évoquées par le passé, sans que - pour le moment - elles ne se soient confirmées dans les faits.

Contactée, la direction d'Auchan n'a pas souhaité faire de commentaires. De son côté, la CFDT a fait part de sa "surprise". "J'ai contacté la DRH, ce n'est ni confirmé, ni nié", commente Guy Laplatine, le délégué central du syndicat, "de fait, je pense qu'on va avoir une annonce de ce type dans les jours ou les semaines qui viennent. "Renaissance" n'est pas qu'une renaissance du format commercial. Je pense qu'il y a aussi à l'intérieur - hélas - une forme d’écrêtage social qui est en lien avec la baisse d'activité. Même si on constate depuis cette année un arrêt de la perte de marchés car apparemment on retrouve un peu de clients. Mais le fait est que, effectivement, la défection par rapport aux grands magasins qui ne sont plus dans l'air du temps a l'air de se confirmer. Donc oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres annonces de ce type."