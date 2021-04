Un plan de développement de Airbnb plein d'espoir pour les campagnes de Bigorre

En partenariat avec l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF), la plateforme de réservation de logements s'est fixée un nouvel objectif : amener les touristes dans nos campagnes. L'objectif est concrètement de créer 15.000 nouveaux hébergements touristiques dans les communes rurales du pays d'ici la fin de l'année 2021. En Bigorre, ce projet pourrait permettre d'attirer de nouveaux touristes en quête d'air pur.

Un nouveau dispositif : "Campagnes d'Avenir"

Pour atteindre cet objectif de 15.000 nouveaux logements dans nos campagnes, Airbnb et les Maires Ruraux de France lancent une nouvelle initiative "Campagnes d'Avenir". Il s'agit en réalité d'un fonds qui servira à développer le tourisme dans les communes rurales. À chaque nouvelle annonce créée dans une commune rurale, 100 euros seront versés au fonds par la plateforme. L'argent collectée permettra ensuite de financer des projets et des formations à destination des campagnes françaises.

Pour Maxime Daries, hôte à Vignec et ambassadeur Airbnb dans les Hautes-Pyrénées, ce dispositif pourrait permettre d'attirer davantage de touristes, et de relancer le commerce local. "C'est économiquement intéressant pour les commerces qui se trouvent sur ces villages et qui tournent uniquement avec les personnes qui vivent sur place. Tout le monde essaie d'acheter un peu de pain, d'acheter chez le boucher, mais ça serait bien que le tourisme aide aussi à faire marcher tous ces commerces, à faire marcher ce village, explique Maxime Daries, et faire même renaître des activités qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus. Beaucoup de villages ont arrêté des marchés, des activités qui fonctionnaient énormément avant, et grâce au tourisme, on pourrait aider à faire réapparaître ça".

Pour Maxime Daries, ambassadeur Airbnb dans les Hautes-Pyrénées, ce plan est une réelle opportunité pour les petits villages. Copier

Les campagnes ont le vent en poupe

Les touristes ont besoin de grand air, et la plateforme de locations l'a bien compris. Airbnb a observé un vraie tendance vers les villages, les hôtes ruraux ont gagné 450 millions d'euros depuis le début de la pandémie. Jean-Guillaume Thiebault, hôte Airbnb à Lortet, l'a bien senti aussi. "On a beaucoup de gens qui vont venir sur des courts séjours, des week-ends un peu rallongés, et qui viennent à la campagne prendre un grand bol d'air, un grand bol de vert. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de silence, ils ont besoin de calme. Ils ont besoin de pouvoir aller voir les animaux dans les champs, d'entendre des oiseaux, de voir le soleil, de pouvoir se promener de façon beaucoup plus simple qu'en ville, raconte Jean-Guillaume Thiebault, nous, l'impression que l'on a, c'est que _la campagne retrouve un peu de charme, beaucoup de charme même, par rapport à la situation que les gens vivent actuellement_. Tous ceux qui en télétravail, qui ne sortent plus de chez eux, ici ils peuvent juste se promener dans le village et profiter. On sent ça de façon très, très forte, c'est vraiment un moment de respiration pour eux."