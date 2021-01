Mayenne : un plan de sauvegarde pour le groupe Gruau validé par la justice

Le tribunal de commerce de Nantes a validé le 30 décembre un plan de sauvegarde pour le numéro un de la carrosserie en Europe. En proie à de gros problèmes de trésorerie, le groupe était placé, depuis un an, sous la protection d'une mesure de sauvegarde.

Un ouf de soulagement pour le groupe mayennais Gruau ! Son plan de sauvegarde a été validé le 30 décembre par le tribunal de commerce de Nantes. Fin 2019, le leader européen de la carrosserie sur véhicules utilitaires avait alerté sur des problèmes de trésorerie notamment.

En cause : la réduction brutale de l’engagement d’un constructeur qui avait nécessité de lourds investissements sur le site de Laval pour des raisons techniques mondiales, mais aussi l’arrêt d’une commande importante à l'export à la suite d'un embargo des Etats-Unis.

Toujours des dettes à rembourser

Aujourd'hui Gruau repart de l'avant : l'entreprise a retrouvé une bonne trésorerie et les actionnaires historiques ont renforcé les fonds propres du groupe. Un bon bol d'air car ses 14 sites de productions en France et dans le monde ont dû ralentir la cadence à cause de la crise sanitaire.

Alourdie par le poids des dettes, l'entreprise basée à Saint-Berthevin va dans les prochaines années les rembourser progressivement. Pour Patrick Gruau, son PDG, la société a su "se transformer, s'adapter et s'ouvrir à de nouveaux projets (...) J'adresse un immense merci, empreint d'humilité aux femmes et aux hommes Gruau", explique-t-il dans un communiqué.

Le groupe a raflé quelques marchés porteurs dans la santé, la distribution et le BTP. Les problèmes financiers n'ont pas forcément eu d'impact sur les 1.600 salariés. Et malgré un plan de transformation qui a convaincu le tribunal de commerce, la vigilance reste de mise car la crise de la Covid-19 n'est pas finie.