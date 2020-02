Un plan pour améliorer la prise en charge des enfants maltraités dans la Somme

Amiens, France

Places en foyers, interventions chez les familles en difficulté ou meilleur accompagnement des enfants handicapés placés : 30 départements bénéficieront cette année d'un soutien financier de l’Etat en faveur de la protection de l'enfance. La Somme figure parmi les territoires retenus. Ces départements devront se partager une enveloppe de 80 millions d'euros.

Des prises en charges plus innovantes

Laurent Somon, le président du conseil départemental de la Somme était l’invité de France Bleu Picardie pour parler du dispositif : « Cet argent va rentrer dans les objectifs que ne nous sommes fixés dans le cadre du schéma départemental de la protection de l’enfance. Nous voulons, par exemple, créer une équipe spécialisée pour les enfants handicapés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Nous voulons mettre en place des actions pour la réussite scolaire : on sait que ces enfants sont plus sujets au décrochage scolaire. Nous voulons aussi lancer des solutions de prise en charge plus innovantes. »

"Les foyers ne sont plus la solution la plus adaptée"

Le nombre d’enfants que prend en charge d’Aide Sociale à l’Enfance augmente chaque année sans la Somme, "ce qui est le signe de difficultés sociales qu’il faut corriger", selon Laurent Somon. Pour le président du conseil départemental, il faut aussi faire évoluer le modèle des foyers d'accueil : « _Ce système n'est pas idéal pour le parcours des enfants_. Il faut que leur parcours soit construit avec l’ensemble des partenaires : le gouvernement, le médical, le social, pour qu'il soit le plus fluide possible. Les foyers ne sont plus la solution la plus adaptée. Il nous faut évoluer : nous avons, par exemple, un foyer de vie à Brocourt qui permet d’avoir de plus petites unités et d’accompagner ces enfants qui sont en grande difficulté de façon plus familiale. »

Laurent Somon, le président du conseil départemental de la Somme © Radio France - Claudia Calmel

Lauren Somon a aussi évoqué la question desjeunes majeurs qui sortent, dès leurs 18 ans, du giron de l'Aide Sociale à l'Enfance et qui se retrouvent parfois livrés à eux-mêmes : "Aujourd’hui, notre volonté est de les accompagner jusqu’à 21 voire à 25 ans pour leur permettre une insertion efficace. Nous voulons les aider à se loger pour, qu’une fois sortis des structures d’accueil, ils puissent poursuivre sereinement leurs études ou leur formation."

Laurent Somon est également revenu sur l‘affaire de l’Abbaye de Valloires : un enfant qui aurait commis des agressions sexuelles et des viols sur ses camarades pendant six ans au sein de cette structure : « Dès que j’ai eu connaissance de ce faits, je les ai signalés à la justice. Nous avons, avec la préfecture, diligenté une inspection qui a abouti sur une administration provisoire qui a été reconduite depuis six mois. Le président de l’association a démissionné et aujourd’hui nous repartons sur de bonnes bases dans cet établissement. Nous espérons corriger tous les dysfonctionnements qu’il y a pu y avoir et éviter que ces phénomènes, généralement dus à des enfants sujets à des troubles psychiatriques, se reproduisent, il faut absolument trouver des solutions médicales à ces cas-là.

