U Cullettivu per a furesta corsa réclame un plan pour sauver la forêt corse. Il tire la sonnette d’alarme sur l’état de la forêt dans l’île alors même que cette filière pourrait générer de l’emploi.

La forêt corse préoccupation d'U Cullettivu per a furesta corsa

Du bois de mauvaise qualité

Selon U Cullettivu per a furesta corsa, « les forêts corses sont actuellement en mauvais état car mal exploitées. Environ 60% des coupes de bois sont de mauvaise qualité, et nous rencontrons de grosses difficultés pour valoriser ce bois. »

Selon Sanson Santoni, membre du cullettivu, il n’y a plus aujourd’hui qu’une poignée d’exploitants forestiers pour entretenir ces massifs qui, lorsqu’ils ne sont pas exploités, sont également sujets à de très gros risques d’incendies ».

Mauvaise accessibilité des massifs forestiers

« À côté de ça, poursuit Sanson Santoni, nous rencontrons des problèmes en ce qui concerne l’accessibilité des massifs forestiers. Les pistes sont très mal, voire pas entretenues ».

Un triste constat alors même que la demande est en hausse.

Car selon U Cullettivu per a furesta corsa, « le bois connait un réel regain d’intérêt. Il y a des possibilités de développement pour le bois Energie, alors même qu’en ce qui concerne le bois d’œuvre nous avons réussi à réintroduire l’utilisation du bois local pour la construction. Les architectes sont demandeurs, les menuisiers et les charpentiers également, ainsi que les particuliers. Nous avons bon espoir que cette tendance s’accentue encore dans les prochains mois puisque nous avons actuellement plus de 200 réalisations en bois local en cours. C’est donc une très bonne chose, à condition de pouvoir répondre à la demande ».

Un Plan Forêt

Pour y parvenir, U Cullettivu per a furesta corsa demande la mise en place d’un « Plan Forêt. Il n’y a actuellement quasiment plus d’exploitants forestiers, alors que ce secteur peut générer des emplois. C’est une décision politique que doit prendre la Collectivité de Corse dans l’utilisation du bois local dans la commande publique, mais aussi au niveau de la réfection des pistes. Il faudra également désigner un référent Forêt corse, car actuellement nous avons plusieurs interlocuteurs, comme l’ODARC ou l’office de l’Environnement."