Le site de conditionnement d'oeufs Matines à Montdidier va fermer en mars prochain

Le centre de conditionnement des oeufs MATINES à Montdidier va cesser son activité le 31 mars 2021 . La direction du groupe confirme l'information de France Bleu Picardie dans un communiqué.

MATINES explique que la société fait face à des difficultés économiques persistantes et doit adapter son outil industriel pour répondre aux standards du marché de l'oeuf en pleine mutation.

Le site de Montdidier n'est pas adapté au développement des oeufs alternatifs

Le centre de conditionnement d'oeufs de Montdidier n'est pas adapté au développement des oeufs alternatifs alors que la société veut produire 100% d'oeufs alternatifs d'ici 2025. La société a annoncé en octobre 2018 que d’ici 2025, l’intégralité des oeufs qu’elle commercialise serait issue d’élevages alternatifs, à savoir de poules élevées au sol, en plein air ou selon le mode de production biologique. Dans ce cadre, MATINES a pour projet de se rapprocher des bassins de consommation du Grand Ouest et du Sud-Est et donc de transférer sur les sites de Naizin (Morbihan) et Chalamont (Ain) les volumes actuellement conditionnés sur le site de Montdidier . Toujours dans son communiqué , MATINES explique que la direction mettra tout en oeuvre pour limiter l’impact social auprès des 48 salariés concernés en donnant la priorité à la reconversion, au reclassement et à la mobilité au sein du Groupe.