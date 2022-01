Un pôle de santé va voir le jour dans le nord de la Creuse

Un pôle de santé devrait ouvrir en 2023 dans le nord de la Creuse. Il sera à cheval sur les communes de Bonnat, Genouillac et Châtelux-Malvaleix. Son originalité : il pourra accueillir et loger des spécialistes venus faire des consultations ponctuelles.

Le pôle santé devait accueillir des professionnels de santé et spécialistes itinérants (kinés, pédiatres, dermatologue, psychologues, diététiciens, orthophonistes, etc.)

"Il y a urgence", insiste Jean-Claude Aurousseau, le maire de Genouillac. Sa commune accueillera la plus grosse structure du futur pôle de santé du nord de la Creuse, qui devrait ouvrir en 2023. Ce projet se répartit sur trois communes : Genouillac, Bonnat et Châtelux-Malvaleix.

Trouver des spécialistes

À Genouillac, un espace sera aménagé pour accueillir des spécialistes itinérants. Pédiatres, dermatologues, orthophonistes, psychologues... Ils pourront aussi loger sur place temporairement.

Pour trouver ces spécialistes, la communauté de communes des portes de la Creuse en Marche compte sur l'association Marche Pro Santé. "On essaye d'être les plus présents possible, assure Claire-Marie Fabert, la vice-présidente de l'association. Déclic, une autre association nous a fait une vidéo à relayer sur les réseaux sociaux, on se déplace aussi dans des conférences de médecin, c'est un travail de fond".

Co-financement par l'État

Le coût du projet pour le centre de Genouillac est estimé à 575 000 euros, l'État en prendra en charge la moitié. La subvention s'inscrit dans le cadre du contrat de ruralité, de relance et de transition écologique "On demande aux communautés de communes de travailler ensemble pour faire émerger leurs priorités d'ici 2026, et de nous les faire remonter", explique Virginie Darpheuille, la préfète de la Creuse. "Cela nous donne un cap pour utiliser les subventions de l'État."

Selon la préfète, d'autres projets sont prévus dans le cadre de ce contrat pour la communauté de communes Creuse en marche, et notamment la création d'un multiservice tabac-journaux-presse.