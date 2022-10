Un pompier héraultais lance une tombola pour aider un jeune Comorien de 5 ans atteint d'une tumeur

C'est une belle aventure qui a débuté il y a maintenant 7 mois. En mars dernier, Nicolas Souquet-Bressand, pompier à Agde**, accueille dans sa famille le jeune Nawadi.** L'enfant âgé d'à peine 5 ans arrive des Comores. Il vient en France pour se faire soigner une tumeur au niveau de son cou. Tout est organisé par l'association "Espoir pour un enfant" qui vient en aide à des jeunes atteints par une lourde pathologie et qui ne peuvent pas se faire soigner dans leur pays.

Payer les frais médicaux

Au départ, Nawadi devait subir une seule opération, qui a eu lieu à la fin du mois d'avril. Sauf que les médecins se sont rendus compte qu'il en faut plusieurs, entre 3 et 4, pour enlever totalement la tumeur. La deuxième intervention a eu lieu cet été et une autre est programmée à la fin de l'année. "C'est une tumeur bénigne, tient à rassurer Nicolas Souquet-Bressand. Mais elle est très contraignante pour la trachée et les cordes vocales de Nawadi. Elle prend de l'ampleur depuis sa naissance. Il n'y a qu'une seule solution : la chirurgie en pédiatrie qu'il n'avait pas dans son pays."

Face à la situation, Nicolas Souquet-Bressand a eu l'idée de lancer une tombola. "L'objectif, c'est d'aider l'association à payer les frais médicaux supplémentaires__." Le pompier qui vit sur Montpellier a alors fait jouer son réseau et c'est un élan de solidarité qui s'est créé. "On a la chance d'avoir des partenaires prestigieux comme le MHSC qui nous a offert un maillot dédicacé. Le boxeur Mohamed Kani, le triple champion de France, nous a offert un gant dédicacé. On a aussi des baptêmes de l'air, des stages en 4x4 à faire gagner. C'est toute une chaîne de solidarité qui se crée autour de l'association."

Un élan de solidarité

L'organisation des 10 km de Montpellier a également accepté d'accueillir Nicolas Souquet-Bressand et Nawadi ce dimanche pour promouvoir l'initiative. Le sapeur-pompier partira d'ailleurs avec d'autres soldats du feu de l'Hérault et du Gard, ainsi que des membres de la réserve communale de sécurité civile et de l'association. Nawadi sera lui positionné sur une joëlette pour parcourir les 10 km.

Si vous souhaitez participer à la tombola, le ticket coûte 2€. Il est à retrouver sur la plateforme Helloasso . "On a envie de récolter le plus possible. Même si on dépasse les frais de Nawadi, l'argent ira à d'autres enfants qui ont besoin de se faire opérer. J'en profite également pour lancer un appel. L'association recherche des familles d'accueil, comme nous. Si des gens veulent s'investir, c'est avec grand plaisir. Des enfants n'attendent que ça !" Le tirage de la tombola pour Nawadi est prévu le 27 novembre prochain.