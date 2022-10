Un pompiste perpignanais accuse Total de spéculer sur les prix en pleine pénurie

Certains profitent-ils du manque de carburant pour se faire de l'argent ? En tout cas dans les stations-services encore approvisionnées, les prix des carburants repartent à la hausse. Parfois plus 5, plus 10 centimes en une semaine. On redépasse dans certaines stations des Pyrénées-Orientales les 2€ le litre de gasoil, malgré la ristourne gouvernementale de 30 centimes.

"J'ai dû réduire ma marge"

À la station-service indépendante "Pétror" à Perpignan, le litre de gasoil s'envole désormais à 2,32 €. Un record selon son propriétaire. "Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une semaine ce gasoil on l'achetait 1,434 euro, désormais c'est 1,905, explique Jean-Claude Saugues. J'ai dû réduire ma marge à 3 centimes au lieu de 7 pour éviter d'atteindre les 2,40 euros le litre."

Face à cette flambée, il s'interroge sur les raisons. "Total chez qui on s'approvisionne se frotte les mains. Je ne vois pas ce qui peut justifier 50 centimes de plus au litre en une semaine. C'est ce que j'appelle de la spéculation. Comme les raffineries sont fermées, ils se gavent là-dessus !"

Selon lui, le seul moyen de revoir les prix baisser serait un déblocage des raffineries. Surtout qu'il doit désormais s'approvisionner à Frontignan car il n'y a plus de carburant à Port La Nouvelle. Conséquence : le carburant vient de plus loin, ce qui augmente le coût du transport et donc du prix à la pompe.