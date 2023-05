Un port de plaisance flambant neuf en attendant le train des Mouettes à La Tremblade

Le port de plaisance de La Tremblade et sa Capitainerie situé dans l'ancienne gare routière, ont été inauguré ce jeudi 25 mai 2023

Bientôt deux ans que les premiers bateaux peuvent s'amarrer dans le tout nouveau port de plaisance de La Tremblade. Mais c'est ce jeudi 25 mai que le bassin et sa Capitainerie ont été inauguré en grande pompe. Les travaux pour transformer l'ancienne place Faure Marchand sur laquelle se trouvait un grand parking, en bassin à flot ont duré deux ans et ont coûté 11,5 millions d'euros. Si le gros du chantier est achevé, les élus du territoire attendent encore la validation du projet de déplacement du terminus du train des Mouettes pour que celui-ci s'arrête environ 200 mètres plus loin, sur les quais, juste en face de la Capitainerie.

"Le point d'orge, ça sera le train des Mouettes"

Pour Sylvie Marcilly, tout comme les autres élus qui portent ce projet d'extension du port-chenal de La Tremblade, "le point d'orge, ça sera le train des Mouettes". La présidente du département aimerait voir cette ligne s'arrêter juste en face de la Capitainerie flambant neuve, d'ici la fin du mandat de la maire de la commune, Laurence, Osta Amigo. L'heure est encore à l'étude sur la faisabilité du projet mais Sylvie Marcilly a fait savoir devant l'assemblée réunie pour l'inauguration, qu'elle se battrait pour que ce dernier volet du chantier puisse voir le jour. En tout cas pour la maire de La Tremblade, une chose est sure, le port de plaisance est déjà un nouveau lieu emblématique du territoire de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique.