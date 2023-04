Un "pot de départ en retraite" devant la permanence de Cédric Perrin, sénateur LR du Territoire de Belfort

Un chèque de 4400 euros , des chips et des apéritifs : c'est le cadeau qu'ont préparé une quarantaine de personnes pour fêter un « pot de départ » surprise devant la permanence du sénateur Cédric Perrin ce mercredi soir à Belfort.

Une action symbolique pour exprimer leur colère suite à l'adoption de la réforme des retraites que l'élu belfortain a votée et après que la réunion entre l'intersyndicale et la Première ministre Elizabeth Borne a tourné court un peu plus tôt ce mercredi.

« 4 400 euros de retraite. Et moi ? Des cacahuètes ! «

Imaginée par des opposants au projet au cours d'une assemblée citoyenne à Belfort, la date n'a pas été choisie au hasard, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. En l'absence de Cédric Perrin à sa permanence, un participant portait un masque à son effigie pour le représenter et pour recevoir, des mains d'une militante, un chèque de 4 400 euros, équivalent de la future retraite du sénateur.

« Sénateur, si tu veux décider de notre vie, tu dois aussi la vivre. Même retraite que le peuple ! » pouvait-on lire sur une pancarte brandie par un membre du collectif, composé de militants de partis de gauche, de syndicats et de citoyens opposés au projet. Ils voulaient symboliquement protester contre le vote de l'élu en faveur de la réforme, alors que les sénateurs bénéficient d'un régime spécial.