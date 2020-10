Un préavis de grève reconductible déposé au CHU pour ce vendredi 16 octobre

Les syndicats CFDT Santé-sociaux de Côte-d'Or et CGT du CHU de Dijon ont déposé un préavis de grève reconductible à compter de ce vendredi 16 octobre à 0h. Ils dénoncent des remaniements de service et craignent des conséquences néfastes.

Dans un communiqué publié ce mercredi, les syndicats CFDT Santé-Sociaux et CGT du CHU annoncent le dépôt d'un préavis de grève qui entrera en vigueur dès vendredi.

Il concerne le secteur pré-hospitalier "Samu-Smur" constitué d'experts et de personnels formés, diplômés et entraînés à faire face à toute situation sanitaire exceptionnelle. Les syndicats rappellent d'ailleurs que "la très bonne gestion de la crise sanitaire Covid à Dijon a été reconnue au niveau national et qu'il a démontré une nouvelle fois la qualité de ses professionnels."

Les syndicats CFDT et CGT dénoncent un remaniement de service pouvant entraîner

- un dysfonctionnement majeur du centre 15 (Samu), du SMUR et du CESU au quotidien

- une désorganisation importante pendant la crise sanitaire

- un départ imminent des ressources humaines internes, médicales et paramédicales

- une fuite et une baisse des compétences

- un sentiment d'injustice ressenti par le personnel qui ne veut pas désorganiser un service qui fonctionne très bien depuis un an

- des troubles et risques psychosociaux importants, déjà ressentis à l'annonce de ce changement