Un premier bilan touristique "satisfaisant" en Vaucluse malgré la canicule

Vaucluse, France

4 millions de touristes annuels, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaire et 16.500 emplois directs et indirects : les chiffres -2018- du tourisme en Vaucluse en disent long sur le poids du secteur dans l'économie du département. Les résultats 2019 seront-ils supérieurs ? Il est encore trop tôt pour le savoir mais la tendance enregistrée depuis le début de l'année est "globalement satisfaisante voire très satisfaisante" pour 63% des professionnels interrogés. La fréquentation est stable dans les hôtels (938.000 clients pour 1.6 millions de nuitées) ; les campings enregistrent moins de clients mais plus de nuitées ; les secteurs les plus prisés sont le Luberon (34% des nuitées), le Grand Avignon (26%), le Ventoux (24%) et le Haut Vaucluse (16%.)

Le tourisme doit s'adapter au réchauffement climatique

Côtés pays : l'Allemagne, la Belgique et les Pays Bas occupent les trois premières marches du podium de la clientèle touristique en Vaucluse. Les français viennent surtout des régions Ile de France, Auvergne Rhône Alpes et Hauts de France. Le Vaucluse reste un département très attractif grâce à ses paysages, son patrimoine, sa gastronomie, des festivals et son art de vivre. Mais l'année 2019 restera marqué par plusieurs freins : la concurrence en matière d'hébergement locatif, la crise des gilets jaunes, les inquiétudes sur le Brexit sans oublier la canicule estivale. "Le réchauffement climatique est une réalité incontournable à laquelle nous devons nous adapter, c'est l'affaire de tous les acteurs de la filière" explique Pierre Gonzalvès le vice président du Conseil départemental en charge du tourisme.

