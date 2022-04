Un premier cas de grippe aviaire détecté en Sarthe dans une basse-cour

La préfecture de la Sarthe annonce ce dimanche 10 avril qu'un premier cas de grippe aviaire a été détecté en Sarthe, dans une basse-cour, dont la localisation n'a pas été précisée. Dans un communiqué, la préfecture indique que "l’ensemble des volailles de la basse-cour a été euthanasié" et qu'une zone de contrôle temporaire est mise en place pour interdire les transports et déplacements de volailles dans un rayon de 5 kilomètres autour de ce foyer. Les élevages avicoles, nombreux en Sarthe, "sont à ce jour épargnés".

Plus d'un millier de foyers en Pays de la Loire

C'est le premier cas d'Influenza aviaire détecté dans le département de la Sarthe, alors que la région Pays de la Loire est lourdement touchée par l'épidémie depuis un mois et demi, particulièrement en Vendée. Depuis le 28 février 2022, plus d'un millier de foyers ont été recensés dans la région.

La préfecture de la Sarthe indique que les acteurs de l’élevage ont été informés de la situation. "L’ensemble des filières professionnelles et les particuliers détenteurs d’oiseaux se doivent de respecter strictement les mesures de protection contre l’influenza aviaire et déclarer sans délai toute suspicion, dont des mortalités anormales, à leur vétérinaire sanitaire et à la direction départementale de la protection des populations".

Elle rappelle que les basses-cours doivent être recensées en mairie. "Les particuliers détenteurs de basse-cour se doivent de respecter l’obligation de claustration ou mise sous filets des oiseaux imposée depuis le 05 novembre 2021 sur l’ensemble du territoire national pour éviter leur contamination par des oiseaux sauvages", ajoute la préfecture de la Sarthe. "Tout contact avec un élevage professionnel de volailles est à proscrire et toute mortalité ou symptômes suspects est à signaler sans délai à un vétérinaire".