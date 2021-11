Un premier distributeur automatique de fleurs ouvert 24 heures sur 24 en Dordogne

On connaissait le distributeur automatique de pain, de viande, et même de poisson frais du côté de Sanilhac. La Dordogne a désormais son premier distributeur automatique de bouquets de fleurs. Aurore Conchou, fleuriste pendant 13 ans dans des grandes chaînes du secteur, a décidé pendant la crise sanitaire de se lancer à son compte et d'ouvrir sa propre entreprise, les Ateliers de saison. Elle était l'invitée de la Nouvelle Eco, ce mardi matin sur France Bleu Périgord.

Le kiosque rue de la Résistance à Prigonrieux. - A. C.

Un distributeur automatique, ouvert 24 heures sur 24

Mais pour elle, pas de boutique : "J'avais besoin de pouvoir me déplacer pour les mariages, et de ne pas être enfermée entre quatre murs", assure Aurore Conchou. "Et une boutique c'est cher quand on se lance seule, c'est compliqué de récupérer les livraisons. Chez moi, je peux aller chercher mes fleurs directement chez le producteur".

J'essaie d'être le samedi et le dimanche à côté du kiosque pour échanger avec le client. C'est une machine mais il y a un humain derrière

A la place, Aurore Conchou travaille depuis son garage, pour des commandes de bouquets sur son site internet pour des mariages ou des fêtes. Et pour la proximité, elle a ouvert un kiosque automatique à fleurs, ouvert 24h sur 24, sept jours sur sept, à côté du Fournil Périgourdin sur la rue de la Résistance à Prigonrieux. On peut payer par carte bancaire, pour des bouquets entre 20€ et 40€.