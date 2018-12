Un premier pas vers le cannabis thérapeutique

Creuse, France

C'est aujourd'hui une drogue, ce sera peut-être demain un produit destiné à soigner.

Un comité d'experts mis en place par l'Agence Française de sécurité du médicament juge "pertinent" l'usage du cannabis thérapeutique. La plante pourrait aider à soulager les douleurs des personnes atteintes de sclérose en plaques, cancers, voire calmer certaines formes d'épilepsies.

Des emplois pour la Creuse ?

Le cannabis thérapeutique, c'est une des pistes qui figure dans le plan pour relancer la Creuse.

Eric Correia, le président de l’Agglomération du Grand Guéret a un grand sourire: c'est lui qui lancé cette idée en février dernier. Aujourd'hui, il estime que la mise en place de cette filière pourrait créer 200 a 400 emplois en Creuse.

"Toute la filière est prête, assure Eric Correia, il y'a à Guéret un laboratoire prêt a transformer. On a même des contacts avec des investisseurs américains, italiens, israéliens prêts à mettre plusieurs millions d'euros pour creer des entreprises pour ce produit. Il nous faut maintenant les autorisations.. et on s'occupe du reste !"

A quand le feu vert ?

"Il faut que ça aille le plus vite possible, car ça peut échapper à la Creuse, nous avons demandé cela dans le cadre d'une expérimentation pour produire et transformer ce cannabis. On peut être les seuls dans un premier temps, la loi l'autorise au nom de la "différenciation" des territoires, afin de favoriser un département en difficulté", ajoute l'élu guérétois.

Eric Correia est soutenu dans ce projet par le député LREM de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau. On attend maintenant la publication officielle du Plan Particulier pour la Creuse, sensé compenser le naufrage de l'usine GM et S de La Souterraine. L'autorisation du cannabis thérapeutique pourrait en faire partie.

A Pigerolles, sur le plateau de Millevaches, on est déjà prêt

L'idée plait aussi beaucoup a certains agriculteurs , comme Joanny Chatoux, éleveur de Limousines et de porcs Cul-Noirs à Pigerolles dans le sud de la Creuse. "C'est une culture végétale à forte valeur ajoutée, c'est beaucoup moins risqué que l’élevage de races à viande, dont les cours sont assez bas." Cet agriculteur à la tête d'une ferme souvent novatrice a deja installé des containers pour une culture hors-sol de cannabis récréatif (à faible dose de produits stupéfiants) "culture légale" assure-t'il. "Si le cannabis thérapeutique est autorisé, on produira des plants pour les vendre à d'autre producteurs."

Le cannabis thérapeutique ne se fume pas. il se consomme sous forme d'huile, de pilules ou de pommades.S'il est légalisé en France, on ne pourra l'obtenir que sur ordonnance médicale.

Ce produit existe déjà dans une trentaine de pays dans le monde, dont 21 en Europe, ainsi qu'en Suisse, Norvège, Turquie ou Israël.