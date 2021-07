Un premier projet de réindustrialisation pour l'ancien site de Bridgestone, 200 postes vont être créés

Deux entreprises signent un accord ce vendredi pour s'implanter sur l'ancien site de Bridgestone : Mobivia et Black-Star vont créer une usine de reconditionnement de pneus à Béthune. La production doit commencer en janvier 2022, et créer 200 postes en trois ans.

L'activité va renaître sur l'ancien site de Bridgestone à Béthune : l'usine de pneumatiques a fermé ses portes le 30 avril. Mais ce vendredi 2 juillet, deux entreprises, Mobivia et Black Star viennent de signer un accord. Elles vont créer une unité de reconditionnement de pneus, c'est à dire récupérer des pneus usagers et les reconvertir en pneus neufs. La production doit commencer en janvier 2022, et créer 200 emplois d'ici 2025.

Une "incitation" à recruter les anciens de Bridgestone

Dès la première année, une centaine de postes vont être ouverts sur l'ex-site de Bridgestone, qui employait avant sa fermeture 863 personnes. Au ministère de l'Industrie, on précise qu'il y aura une "incitation" à recruter les anciens de l'usine. "Le but est de compenser un maximum les emplois détruits par la fermeture" poursuit Bercy.

Cette unité de reconditionnement portée par Mobivia (leader européen de l'entretien automobile) et Blackstar (entreprise française spécialisée dans les pneus reconditionnés) est la première à être officialisée. Mais d'autres projets de réindustrialisation sont en cours d'étude pour reconvertir l'ancien site de Béthune.